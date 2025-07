Route 66 arroventata…Ma Luciano e Lodola proseguono ”dritti”

E non poteva che essere così. Paesaggio ”spettrale’ o quasi, tra paesaggio desertico e senza l’ombra di un cactus. Il centauro ferrandinese Luciano Loizzo prosegue dritto ( le curve non esistono) lungo la strada dell’ennesima sfida, che porta il numero 66…Veramente ne meriterebbe un 6 in più, con il tris dei numeri diabolici che qui ci stanno tutti. Pochi chioschi lungo il percorso, con l’auto d’epoca della Polizia, la pompa di ”gasoline” arroventata, il bancone della birra e dell’hot dog, souvenir e la pubblicità elettorali delle presidenziali pro Trump. Il resto ce lo racconta Luciano, giunto a Kingman ” Terza tappa fatta Las Vegas – Kingman 240 km- commenta Luciano- Da Las Vegas. e per 130 km solo Strada ,strada dritta e senza in albero ,manco un cactus, non so come fanno in caso di emergenza boh, forse li lasciano morire, comunque ho viaggiato sui 40 gradi, poi sono arrivato in una valle mi sembra si chiamasse Needs, e li mi pare fossero 47 gradi , si sentivano perche scottava tutto, paesaggio spettrale solo, solo poco prima di King .I soliti accampamenti mi sembra siano messicani o tipo loro , la moto e’ andata bene, io pure solo in po’ caldo”. Una birra e riposo meritato.