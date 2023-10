Rimini: Turismo religioso in mostra al “Ttg travel experience” con il Realverso Lucanum

“All’evento internazionale annuale TTG dall’11 al 13 ottobre a Rimini quest’anno vede fra le novità la presentazione delle peculiarità della Basilicata in modo totalmente innovativo mediante il Realverso Lucanum – Metaverso della Sostenibilità, progetto della pmi innovativa iinformatica.” Lo silegge in una nota che così prosegue: “Il Realverso, attuale finalista del premio nazionale Top of the PID, è ospitato al TTG nello stand dell’Associazione Mirabilia Network, in virtù di un protocollo di intesa che vede il costante impegno della rete delle camere di commercio Unesco raccontato e valorizzato nell’innovativo ambiente digitale della iinformatica.

Fra i luoghi presenti nel Realverso anche il bellissimo Monastero Santuario Santa Maria di Picciano, aderente al progetto di innovazione digitale, e realizzato in 3D con la tecnica del low poly design. Nella rappresentazione 3D è anche possibile ascoltare il suono delle campane del santuario ed interagire con l’Avatar del Monaco Benedetto che pone quesiti redatti dalla Dott.ssa Rosanna Colucci.

Un case study che porta a valorizzare anche gli importanti luoghi del turismo religioso che caratterizzano la Basilicata unitamente al turismo legato al cammino dei templari.”

Soddisfatto il presidente dell’Ente Pro Loco Basilicata Rocco Franciosa che afferma “Siamo onorati che l’impegno nella valorizzazione innovativa del nostro territorio possa essere sempre all’avanguardia grazie ad un impegno corale di imprese virtuose, enti e proloco. Raccontare in modo nuovo anche i luoghi di culto del territorio può arricchire l’appeal e l’offerta turistica del nostro territorio“.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.