Frase fatta e consolidata e quando il turista viene trattato bene ”al prezzo giusto” con un tour indimenticabile, che fa conoscere saperi e sapori di una città unica e dalla storia millenaria come Matera, e alberga all’insegna della qualità, del comfort e dell’accoglienza come se fosse a casa sua, e poi assaggia e pranza con prodotti a chilometri zero e allora il ”passa parola” è assicurato. Ed è la migliore pubblicità per l’offerta turistica locale, sopratutto ora che occorre ripensare proposte, tempi, e investimenti. E così l’unione fa la forza a cominciare dalla buona tavola. Federazione provinciale della Coldiretti, Karma viaggi e Assocazione bed&breakfast Matera hanno sottoscritto un protocollo di intesa con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il mercato di Campagna Amica attraverso la filiera turistica. E porte aperte anche ad altre realtà se vorranno condividere il progetto. L’atto, sottoscritto dal presidente di Coldiretti provinciale Gianfranco Romano, dall’Amministratore unico di Karma Viaggi Luca Prisco e dal presidente dell’associazione B&B Guido Galante, prevede che le parti si impegnino – come riportato nell’intesa- per promuovere i prodotti a filiera certificata di ”Campagna Amica” alfine di differenziare e destagionalizzare l’offerta turistica di Matera, attraverso attività e azioni specifiche che danno impulso al valore turistico e culturale dell’agroalimentare lucano. Coldiretti, Karma e Associazione B&B collaboreranno per realizzare attività di promozione, valorizzazione e conoscenza del patrimonio rurale, delle tradizioni materane e lucane, della cultura della regionalità e della tipicità, del valore della vendita diretta e a chilometri zero”. Sono previsti, a titolo esemplificativo, incontri di informazione e divulgazione rivolti a specifici stakeholder del settore turistico, anche con percorsi di degustazione dei prodotti di campagna Amica, come agenti di viaggio, tour operator, gestori hotel, di strutture extralberghiere, fornitori di servizi taxi, Ncc e guide turistiche. Ricordiamo che presso il mercato di Campagna Amica, che invitiamo a visitare e a frequentare a Matera all’incrocio tra Via Vena e via Serao, è possibile anche degustare un Menu amico con più portate e proposto da un agriturismo periodicamente da un agriturismo lucano. “Con un italiano su quattro in zona rossa il settore turistico e ricettivo vive una fase molto delicata nella quale è necessario creare nuove opportunità e reinventare gli schemi usuali. Questo accordo – ha aggiunto il presidente di Coldiretti Matera Gianfranco Romano – apre una nuova prospettiva turistica provando a mettere a frutto l’enorme potenziale enogastronomico di Matera e della regione intera. Il ruolo della città va rilanciato, rendendola il play maker regionale dell’attrazione turistica e la capitale di una rete di eccellenze turistiche ed enogastronomiche uniche al mondo. Dobbiamo inoltre approfittare della trasformazione in atto dell’agricoltura lucana, tra le più sostenibili del Paese con quasi un’azienda su 5 biologica, e comunicare questa transizione in maniera efficace per attrarre e destagionalizzare nuovi flussi turistici, anche di prossimità”. L’accordo ha forma aperta ed è sottoscrivibile da altri operatori e associazioni locali nonché dai grandi player del turismo globale pronti a cooperare con i medesimi obiettivi. I primi appartengono a due realtà dell’offerta materana. ” Fare sistema – dice Luca Prisco- amministratore di Karma Viaggi- è importante in questa fase difficile dell’economia locale e del turismo in particolare, che deve fare a meno dei grandi flussi. Lavorare sulla offerta e la tipicità dei prodotti non puo’ che accrescere l’appeal di Matera, passando dai saperi dell’arte, dell’ambiente a quelli della buona tavola che vanno dalla colazione al pranzo alla cena al ‘ricordo’ da portar via o da regalare”. Entusiasti per l’intesa avviata anche gli operatori dei Bed and Breakfast. ” Nella nostra offerta – dice Guido Galante, presidente dell’Associazione B&B di Matera – accanto alla qualità e alla serietà dell’accoglienza c’è naturalmente la valorizzazione dei prodotti tipici locali, che sono un valore importante del fare turismo nella città dei Sassi. Si lavora ,insieme, e in prospettiva per restituire dinamismo, in questa facile difficile dell’economia locale”. Tra un mese la ricorrenza dell’Immacolata che annuncia le festività natalizie. Per quest’anno, salvo miracoli, niente Presepe Vivente a causa dei limiti imposti dall’epidemia da coronavirus. Ma a tavola piatti e dolci della tradizione non mancheranno. Turisti con un motivo in più per venire a Matera…