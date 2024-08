Porchetta? Stopanja come Ariccia…una marcia in più per Luciano e Francesco

In Serbia dove i prezzi dei generi di prima necessità, benzina compresa, sono la metà dei nostri. E questo venire voglia di fare spesa, ma il portapacchi della Lodola Guzzi 235 Gt del 1960 e della Aermacchi Harlevìy Davidson 350 del 1970 è limitato al necessario per completare il viaggio. E cosi si tira dritto, anche quando si incontra qualcosa che è ti famigliare come la città di Lučani (scritto accentato in serbo) che fa pensare a un gemellaggio, ma è una occasione mancata. ” Stop fine tappa, oggi 5 Agosto, fatti 280 km da Pirot a Lučani- dice Luciano Loizzo da Ferrandina. Ci siamo allungati con Francesco Fiorini da Crema fino a Pezoga, perché a Lučani, non c’era da dormire. Abbiamo scattato qualche foto e…niente gemellaggio, anche se il paese sembrava ben tenuto. Nei cari pit stop nulla di che, durante il tragitto, niente di particolare, siam passati vicino a un lago o fiume, sembrava acqua stagnante, e poi a Stopanja, è un zona tipo Ariccia, dove il piatto tipico è la porchetta, si viaggia con una temperatura di 28-30 gradi. Quanto alle moto tranne un po di aggiunta di olio, il resto tutto ok”.



Ed è quello che conta. Nel tour, attraversano i centri abitati, hanno colpito i grandi palazzoni semivuoti, che mostrano i segni del tempo, ispirati all’edilizia sovietica. Un dato positivo è il presso della benzina pari a 1,50 euro e questo pare aver accelerato il rinnovamento del parco mezzi che conserva ancora pezzi da museo marcianti. Prezzi contenuti. Quasi quasi Luciano e Francesco ci fanno un pensierino. Magari a conclusione del tour