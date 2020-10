La Basilicata è una regione che potrebbe vivere di turismo tutto l’anno. Piccola ma straordinariamente variegata di paesaggi per un’offerta turistica, da mari e monti, inimitabile. Nonostante i lucani siano un popolo per natura accogliente non è scontato trovare le stesse buone pratiche e buone maniere applicate all’accoglienza turistica. Da qui la riflessione, un pò amara ma con una chiosa finale di buon auspicio, di Mariangela Tantone, da anni professionista appassionata e in continuo aggiornamento del settore turistico, che di seguito pubblichiamo integralmente.

Mese di agosto del post lockdown. Spiaggia assolata e tutt’altro che vuota. Ombrelloni occupati. Insomma, a dispetto delle più catastrofiche e nere previsioni, lungo la costa ionica lucana, la macchina delle vacanze, seppur in modo tardivo rispetto alla tradizionale inaugurazione della stagione estiva, ha scaldato i motori ed è partita. Con comprensibile ritardo (debitamente motivato) e con paure ed incertezze si è posizionata ai nastri di partenza, pur sapendo di avere davanti a sé una stagione più breve.

Come molti “vacanzieri di prossimità” dell’ultima ora, ho cercato e trovato un ombrellone e due lettini per garantirmi un angolo di meritato relax, abituata, così come eravamo stati tutti, nei mesi precedenti, a vivere tra tensioni ed incertezze che tanto hanno minato il nostro benessere, soprattutto psicologico. Momento di congedarmi e pagare, ecco la sorpresa: “Sono 25 euro, grazie!”.

Durante la giornata in spiaggia avevo già cercato, telefonicamente, di prenotare un altro posto ombrellone con tanto di lettini per il giorno seguente. Lo sconforto aumentava in modo direttamente proporzionale al numero di telefonate effettuate: prezzi elevati, fino a toccare i 30 euro. Ad onor del vero, alcune proposte di gestori più leali si erano attestate sui 12, 15 e 18 euro, guadagnando la pole position.

A fine maggio ci aveva avvertiti Massimiliano Dona, presidente dell’Unione nazionale consumatori, sul rischio di ulteriori rincari, anche se con riferimento soprattutto agli esercizi ricettivi, scrivendo: “Il rischio è che i maggiori costi di gestione legati al Covid, come le spese di sanificazione, i mancati guadagni durante il lockdown e i minori ricavi dovuti al distanziamento sociale, siano trasferiti sui futuri clienti” (articolo completo su: https://www.investireoggi.it/economia/salasso-coronavirus-sulle-vacanze-rischio-rincari-perche-viaggiare-costera-di-piu/).

E sembra proprio che, da molti gestori, tutto ciò sia stato eseguito alla lettera.

Non si tratta di insensibilità o di essere irrispettosi nei confronti delle enormi difficoltà in cui l’emergenza sanitaria ha scagliato gli operatori. Trattasi di una valutazione, a freddo e con sguardo oggettivo, sulla gestione del post emergenza e, con un po’ di amarezza – lo si conceda – sulla ancor scarsa attenzione al cliente e sulla insufficiente professionalità che, molte volte, caratterizza i servizi al turismo.

Se in alcune regioni italiane i 25 o 30 euro pagati per ombrellone e lettini possono non costituire un problema e si posizionano nel range dei prezzi relativi alla media stagionale, in altre, tariffe tali, lontane anni luce da quelle che normalmente vengono applicate negli stessi periodi dell’anno fuori dall’eccezionalità di un post – pandemia, hanno spaventato persino gli avventori più coraggiosi e più desiderosi di godersi quel piccolo sprazzo di estate e di vacanza.

Inoltre, il rispetto delle regole per la prevenzione e la sicurezza non sempre è stato garantito: ahimè, in molti lidi nessuno si è preoccupato di rilevare la temperatura corporea dei clienti; nessun addetto si è sincerato che gli stessi avessero igienizzato le mani o che indossassero correttamente la mascherina; moltissimi operatori, per primi, a contatto con i clienti, non la indossavano; quasi nessuno ha sottoposto ai clienti l’autodichiarazione da compilare.

L’aumento dei prezzi non poteva essere giustificato nemmeno da qualità e quantità dei servizi offerti, che purtroppo sono venuti a mancare. Si sa che i gestori hanno dovuto e devono fronteggiare grandi problemi di natura economica, fiscale, organizzativa, burocratica e chi più ne ha più ne metta. Ma, in località dove la natura, la bellezza e l’autenticità fanno già metà dell’opera, l’altra metà sarebbe dovuta arrivare proprio da loro. L’impreparazione di cui si parla è stata riscontrata su due fronti. Da un lato, oltre ad ombrelloni e lettini mal o per nulla funzionanti o dall’aspetto “invecchiato”, i servizi minimi come le toilettes, le docce e le zone lavaggio con doccino erano inspiegabilmente a pagamento, in aggiunta al costo già sostenuto per l’ingresso al lido e accesso alla spiaggia. Dall’altro, la discreta dose di maleducazione e di approssimazione ha completato l’opera.

Veniamo al punto. Probabilmente pochi gestori hanno avuto la prontezza, il tempo, la creatività e le risorse per ripensare a servizi da erogare in chiave alternativa o innovativa. Nessuno avrebbe richiesto un tale sforzo sovrumano poiché tutto si comprende, incluso uno stato d’animo e nervi provati dalle preoccupazioni e dal ghigno malefico del Covid-19 sempre in agguato.

Ma, tanto per incominciare, sarà per caso vero che un sorriso, come regola base dell’accoglienza, ci sarebbe stato bene all’arrivo in spiaggia? Sarà per caso vero che le endorfine avrebbero potuto aiutare a creare un clima più disteso e rassicurante, soprattutto in questo periodo così incerto?

Oltre a questa attitudine che, sebbene quasi sempre innata, si può sempre perfezionare, sono mancati piccoli dettagli, a bassissimo costo, per risvegliare le amiche endorfine, placando le sensazioni di malessere e le lamentele. Dinanzi all’impossibilità di sistemare ombrelloni e lettini un po’obsoleti, perché non offrire una bevanda fresca agli ospiti, come benvenuto? Perché non mettere a disposizioni piccoli giochi per i bambini o libri e riviste da leggere, ovviamente nel rispetto di tutte le norme igieniche e gli standard di sicurezza? Perché non proporre giochi (che non comportassero avvicinamento e assembramenti) con in palio una piccola consumazione? O semplicemente non infierendo sui clienti e non imponendo il pagamento per i servizi igienici o per le docce?

Ne deriva, quindi, che quei 25 o 30 euro non erano affatto giustificati e giustificabili.

I clienti sono andati via lamentandosi e ripromettendosi di non tornare in futuro. Perché – e non occorre essere esperti psicologi per capirlo – in molti casi l’improvvisazione e l’impreparazione non sono sintomi temporanei di una fase passeggera, seppur di grave crisi, come quella che il 2020 ci sta portando a vivere. Ma si tratta piuttosto di caratteristiche endemiche nell’operato di molti.

L’emergenza sanitaria e il periodo post – lockdown, che ha visto atteggiamenti anche molto virtuosi ed attenti, ha contemporaneamente dato la stura ad una serie di problematiche da sempre legate al mondo del turismo, soprattutto in aree che, pur avendo un enorme potenziale, stentano ad affermarsi in termini di qualità dei servizi.

Preparazione, competenza e lungimiranza restano gli ingredienti per un’ottima ricetta. Ne prendano coscienza gli operatori, ne prendano coscienza le Istituzioni che dovrebbero lavorare in una condivisione di obiettivi comuni, con una mission che passa anche da una formazione seria, da uno scambio di best practice e dalla selezione accurata di persone, prodotti e contenuti. Lungi dal voler fare di tutta l’erba un fascio, abbandonandoci ad inopportune ed ingiuste generalizzazioni, quanto accaduto durante il periodo estivo è il pretesto per lanciare ancora un SOS. Corriamo ai ripari e, come ci dice la nota sigla, salviamo le nostre anime, salviamo l’anima del nostro turismo.