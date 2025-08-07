Patatine, hamburgher, biker e armi per Luciano e la Lodola tra Tulsa e Springfield

Paese che vai, e gli Stati Uniti d’America sono composti da 50 stelle con usi e costumi che destano meraviglia o paradossi, a seconda dei casi. Come trovare la presa giusta per caricare il computer e finisci con l’imbatterti in una casa museo di una collezionista d’armi, che ne ha 10.000, o in due simpatici biker dalla stazza diversa appassionati di moto in libertà e, naturalmente, di fast food. Per Luciano Loizzo da Ferrandina, che sperava in qualcosa di diverso, va bene così e poi fare quattro chiacchiere con la gente vera, in cerca di avventure lungo la leggendaria Route 66 va bene così. Sosta gradita anche per la ”Lodola” che viaggia con benzina americana.



Dal diario di viaggio di Luciano Loizzo

”10a Tappa 6 Agosto, Tulsa- Spingfrield, finita, km 300 più qualche km in più per cercare di fare il percorso originario, ma la strade son tante e in giro non sono solo. Niente inizio la tappa è dopo un po mi fermo per trovare sta benedetta presa per il PC, infatti loro usano unaltro tipo e nel cercare sto caxxo di adattatore strano non c’è ne da Walmart ne da Cwi Farmacy, niente mi rimetto in moto e passo vicino a un museo, il museo di un certo Jessy Lar…delle armi. , be penso chi sa cosa, niente, in pratica il tizio era un appassionato di armi e nel tempo fa un collezione…pazzesca, in pratica nel tempo che ha vissuto ne ha collezionate tante di tutte le grandezze di ogni tipo piccola, media, grande, lunga, corta, mignon,e fucili, lunghi. Corti, medi, in pratica di tutti i tipi e specie, infatti la domanda mi viene spontanea a chiedere, ma quanti sono, la signora chiaramente con allegria risponde che sono più di 10.000, cavoli è veramente forte , bisogna vederle. Va beh vi allego qualche foto, niente per il resto tutto bene fino a Springfield, dove per caso cerco di attaccare qualche logo dei tremendi, della mia amica Sabrina e si fermano 2 moto bikers americani, chiaramente chiedono informazioni e fanno elogi , alla moto, poi mi danno informazioni per qualche posticino da dormire, e poi mi invitano a cena, beh va be dico stasera sicuramente andremo in un posto diverso. Macché tira tira, sempre lì si va a finire, ok dai la serata e da invito, la coppia è simpatica si chiamano Larry ed Elisha, forti tutte e due sono appassionati di moto lui ne ha 4 e mi fa vedere con entusiasmo che ha partecipato ad un raduno di Harley e dice che non sa manco quanti ne stavano, una cifra enorme, sempre roba americana tutto in eccesso, comunque Hamburger e patatine, va be, ci salutiamo ed e bello incontrare persone simpatiche, grazie comunque della serata, e bnt”. E buonanotte

