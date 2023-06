Oggi, il primo “E-Bike Tour Basilicata dal Pollino a Matera”

E’ partito questa mattina da Rotonda, dal rifugio Fasanelli, il primo “E-Bike Tour Basilicata dal Pollino a Matera”, il viaggio realizzato dal tour operator Hitinero e Pollino Experience, che attraverso la bici a pedalata assistita permette ai turisti di scoprire le bellezze della regione. Un itinerario lungo oltre 230 chilometri che prevede sette tappe in altrettanti centri della regione. Da Rotonda, si attraversano i pini loricati del “Giardino degli dei” a 2mila metri di altitudine, si prosegue per Terranova di Pollino, Tursi, Aliano, Pisticci, fino ad arrivare a Matera. Le biciclette elettriche semplificano la fruizione del percorso cicloturistico, consentendo a tutti di partecipare senza particolari sforzi fisici. Grazie all’assistenza del motore elettrico, è possibile ammirare il magnifico paesaggio tra Rotonda e Matera senza fatica, godendo appieno di ogni momento. A disposizione dei visitatori che intenderanno cimentarsi con il cicloturismo c’è a disposizione una flotta di 400 E- Bike che possono essere comprate e noleggiate. Ogni tour è accompagnato da guide turistiche e da un’assistenza tecnica .“Si tratta di un’emozionante novità nel campo del turismo: un percorso ciclo-turistico ed enogastronomico – ha spiegato l’ideatore del progetto, l’imprenditore Franco Bruno, che rappresenta la ciliegina sulla torta di un’esperienza turistica che ormai da tanti anni Rotonda ed il Pollino in generale, offrono. Grazie alle biciclette elettriche a pedalata assistita, questa attività offre agli utenti numerosi vantaggi che rendono l’esperienza ancora più piacevole. E’ un’idea progettuale tutta nuova . Rotonda diventa il centro del cicloturismo che dal Pollino collega i due mari, lo Ionio e il Tirreno. Infatti, oltre al percorso Rotonda – Matera è possibile partire dal Pollino e arrivare a Maratea. Inoltre stiamo già mettendo in campo nuovi percorsi dal Salento a Matera”.

“E’ stata scelta Rotonda, per la sua posizione strategica, per la bellezza del borgo e dei tanti servizi che offre. Quella del cicloturismo è un’attività che si sposa perfettamente con la promozione turistica effettuata dagli operatori locali- evidenzia Mario Paese, guida di Hitinero – offrendo un’opportunità unica per scoprire la bellezza naturale e l’enogastronomia della regione. Lungo il percorso i partecipanti avranno l’opportunità di assaporare i prodotti tipici, visitare cantine e immergersi nella cultura locale. Questo tour beneficia dell’esperienza e dell’organizzazione di operatori consolidati. L’itinerario è stato attentamente studiato per garantire un’esperienza indimenticabile e sicura per tutti i partecipanti. In sostanza- ha sottolineato Paese – partecipare a un percorso ciclo-turistico ed enogastronomico come l’ E-Bike Tour Basilicata rappresenta un’opportunità unica per esplorare questa splendida regione. Grazie alla facilità di utilizzo delle biciclette elettriche, alla scoperta del paesaggio mozzafiato ed alla promozione della cultura e dei prodotti locali, gli utenti potranno vivere un’esperienza unica e coinvolgente”. Oltre al percorso presentato, a disposizione dei turisti ci sono nuovi itinerari. “