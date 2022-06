Nuova tappa di promozione della Basilicata con gli influencer della “Stardus”

Prosegue il progetto del Gal “La cittadella del sapere”, partito lo scorso anno e che vede la collaborazione di influencer e tiktoker, al fine di promuovere il territorio e le tipicità della Basilicata, in particolare dell’area sud, attraverso i social.

L’evento vede la partecipazione degli influencer della “Stardust” di Milano, Andreia Bacchini, Cris Cutro, Luca Campolunghi e Rama Lila con la partecipazione della conduttrice televisiva Adriana Volpe.

“Dopo aver preso parte a Senise, all’incontro di calcio “Il cuore in campo contro la violenza sulle donne”, -si legge in una nota- il gruppo di influencer oggi è a Viggianello per andare alla scoperta del patrimonio ambientale e culturale per promuoverlo sui vari social network, creando interazioni con i loro followers ed aumentando l’attrazione del territorio.

Il programma di domenica a Trecchina, invece, prevede una puntata al “Parco delle Stelle” – un macroattrattore con terrazzo sulla valle, a strapiombo sul mare Tirreno calabro-lucano. Da qui si spazia sulle vette dell’Appennino lucano e i massicci del Sirino e Pollino. Fra l’aria tersa, del picco montano a 1.030 mt, si proveranno le molteplici attrazioni, capaci di generare adrenalina pura e divertimento “en plein air” con punti ristoro.

Dopo queste ebbrezze, in continuum nel pomeriggio, visita alla pista del Kartodromo Palazzo, in contrada Montada.

“L’avventura” prosegue lunedì con gli ospiti a cavallo presso le strutture equestri attrezzate del “Pegasus Ranch”, lungo la provinciale che porta alle spiagge di Maratea. Per provare altre emozioni, il pacchetto, propone attività di “River Trekking”, sul sinuoso corso d’acqua della stupenda fiumara del Noce, un sito naturalistico, che fiancheggia la Fondovalle 585.

Infine, per ritemprarsi dalle fatiche escursionistiche, l’accogliente tavola, ricca di prodotti tipici dell’enogastronomia locale (come i rinomati prodotti da forno).

Ultima tappa sarà a Lagonegro per partecipare ad un convegno sulla valorizzazione dei laghi, dei fiumi e delle dighe attraverso le attività sportive.”