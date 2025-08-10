Missione compiuta! Luciano e la Lodola ”re e regina” della Route 66…

…E ora li attendiamo, dopo ferragosto, e con il tempo necessario dopo un meritato riposo, a Ferrandina per i festeggiamenti e per tornare a gustare la cucina locale. Basta hot dog e fast food, come avrebbe detto Alberto Sordi dopo aver affondato la forchetta in un piattone di pasta asciutta. Luciano Loizzo e la sua Moto Guzzi Lodola 235 Gt sono stati di parola, nonostante le tre forature e le soprese di una strada, cancellata qua e là dagli intrecci delle ”InterStates”, le strade tra Stati che confondo le idee. Restano gli incontri, le persone simpatiche incontrate per strade, a cominciare dagli amici Cristopher e Maria Galtieri, quest’ultima ferrandinese, o i nativi della popolazione Navajo, il libraio, la collezionista d’armi, i bikers dei racconti di Kerouac che narrò della Route 66 durante la stagione della Beat Generation fino a un gruppo di ragazzi italiani che hanno intrapreso da oggi il percorso lungo la Route 66 e i suoi 6600 chilometri, che andrebbero ”ritracciati” come era negli anni Sessanta. Ma tutto ha un costo… Luciano e la sua Lodola, ambasciatori di Ferrandina nel mondo, hanno contribuito senz’altro a ripercorrerla con uno spirito di avventura over 60 davvero senza tempo.



Dal Diario di Viaggio di Luciano Loizzo

tappa oggi 9 agosto 2025, Bloomington- Chicago, per km 230 percorsi ho terminato la mitica Route 66, da quando sono partito ho provato 3 volte a riprenderla e mi ero quasi rotto le p…le, infatti all’ultima delle 3 ho trovato di nuovo la strada sbarrata, poi finalmente lo imbeccata e sono riuscito a fare l’ultimo tratto fin quasi a Chicago, niente poi gli ultimi 30-35 miglia è un groviglio di interstate, e sono arrivato a destinazione dei mie amici Cristopher e Maria Galtieri, lei è originaria di Ferrandina e nelle prossima settimana dovrebbe venire giù da noi a Ferr.., e dopo aver portato la mitica in garage a riposare, manco a farlo apposta e per pura coincidenza in serata allo stadio di Chicago, uno dei tanti, insieme a Cristopher e Olivia, ci siam visti una partita di football pensate l’anno fatta apposta per …me…C’era la partita tra Los Angeles e…il Chicago.Va beh, dai, non proprio per me perché lo stadio era pieno, meno male sennò mi costava un patrimonio. Lasciamo stare, comunque in questa prima fase dopo tanta strada e un mare di buche, la famosa e mitica Route 66 è finita, grazie a tutti, domani riposo ” Ti aspettiamo a Ferrandina

