Messaggio di pace ”ferrandinese” a Serajevo

Ne hanno macinati di chilometri finora e le fedeli Lodola 235 Gt Guzzi del 1960 e l’Aermacchi Harley Davidson 350 del 1970 hanno mantenuto la strada. Anche loro, come Luciano Loizzo da Ferrandina e Francesco Fiorini da Crema ‘sentono ” l’aria di casa. Ma ancora ce ne vuole prima vi varcare il confine. Cosi dopo Spalato toccherà a Fiume, ma senza aver dimenticato quanto visto a Sarajevo. ” Finalmente – commenta Luciano. Stop, fine tappa da Pozega, Sarajevo e fino a Konjic, fatti km 270, ci siamo portati avanti, verso Spalato, Croazia. Sarajevo dopo la dimostrazione e voglia di Pace da parte ns e della comunità di Ferrandina, rafforzati da un bel gruppo di italiani, di Treviso, ci siamo fatti un giretto nel centro storico, dove tutto sembra tranquillo, mah affollato, si notano persone di diverse religioni, musulmani e molte donne con il volto coperto..mah…comunque non abbiam notato segni di guerra quindi sembra tutto passato visto il movimento caotico della città”



Era il 2001 quando Enrico Ruggeri, in concerto anche a Ferrandina il 18 agosto 2023, cantava Serajevo, sulle note e le parole di denuncia e in cerca di pace.” La balalajka, la balalajka Dentro alle case mutilate dalla faida Ancora suona la balalajka Lungo i giardini tra le croci e le moschee…” Pare che abbia prevalso il buon senso. Ma i balcani sono come un pentola sul fuoco che, di tantoin , fa borbottare il coperchio dell’insofferenza e della rivolta. Il passaggio della ”Lodola” e dell’Aermacchi Harley Davidson pare abbiano mimato le ali della colomba della pace. E questo è un bel segnale per la comununità delle tante etnie, che hanno colpito Luciano e Francesco. Il viaggio prosegue..