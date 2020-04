Ci segnalano l’omaggio a Matera da parte di una storyteller appassionata di arte e cultura, Zaira Magliozzi, che sui social promuove da tempo la ricerca della bellezza.

“In questi giorni difficili in cui il turismo (e non solo) è fermo in tutto il mondo, non possiamo far altro che immaginare il nostro prossimo viaggio, magari navigando sui social che oggi, più che mai, non esitano a promuovere iniziative che esaltano le bellezze del nostro paese.”

E’ quanto leggiamo in una nota che così prosegue:

“Tra i contributi maggiormente apprezzati dal popolo del web c’è un video di 29 secondi che ha come protagonista una strepitosa Matera la cui unicità viene esaltata da immagini mozzafiato e da un montaggio in grado di emozionare.

No, non è una pubblicità né un’iniziativa dell’amministrazione locale. Si tratta di un’anteprima del video ufficiale – ancora il lavorazione – a cura del film maker materano Antonio Visceglia, che racconterà un anno di @15minofbeautyaday, il format editoriale nato su Instagram a gennaio dello scorso anno come progetto personale di una giovane imprenditrice originaria di Gaeta, Zaira Magliozzi.

L’idea è semplice quanto dirompente: cercare la bellezza intorno a noi, senza necessariamente viaggiare lontano, e condividerla online. Un tramonto, un panorama, un museo, uno scorcio urbano, un monumento; la ricerca della bellezza come momento quotidiano di arricchimento anche culturale in un mondo spesso incapace di apprezzare l’enorme patrimonio artistico e naturalistico magari proprio a due passi da noi.”

«Ho aperto il profilo @15minofbeautyaday 15 mesi fa in risposta ad un momento della mia vita, ma col passare delle settimane mi sono resa conto di non essere sola in questo esercizio di ricerca della bellezza» – spiega Zaira Magliozzi – «Intorno ad un format che racconta le tante cose belle che i nostri occhi sono in grado di cogliere anche nella nostra routine quotidiana, si è sviluppata in poco tempo una community attiva e partecipe che oggi conta 11.000 persone appassionate di arte e turismo.Torneremo a viaggiare e Matera sarà una di quelle mete che tornerà protagonista. W Matera, W la Bellezza.”