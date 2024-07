Mare, melone e motori…in attesa dell’imbarco per Creta

Eravamo in pensiero, non avendo ricevuto le quotidiane notizie di un tour di 6600 chilometri, che è appena agli inizi.. E quando si viaggia all’estero è normale preoccuparsi e chiedere lumi agli dei dell’Olimpo o ai semidei che devono raggiungere Gadvos: il ferrandinese Luciano Loizzo e il compagno di viaggio cremasco Francesco Fiorini. Mistero risolto. Si sono goduto un merito riposo a Kytyra, dove erano giunti domenica scorsa, prima di imbarcarsi oggi- martedì 23 luglio- per l’isola di Creta. Così si sono ritemprati nello spirito e nel fisico godendosi sole, mare e tranquillità. Riposto anche per le fedeli Lodola 235 Gt Moto Guzzi del 1960 e per la Aermacchi Harley Davidsono350 del 1970, che non si sono risparmiati sui saliscendi della Grecia. Per loro una controllatina…e per Luciano e Francesco le portate di insalata greca, con tutte le varianti,e di anguria che la signora del resort ah tenuto in fresco. Piatti freschi che servono a rigenerare il fisico e a tenere d’occhio la bilancia…Ed è stata l’occasione per ascoltare un po’ di musica, fare quattro chiacchiere con i residenti ( in tutto 3000) e con alcuni turisti francesi, che si apprestano a celebrare le Olimpiadi. L’anno prossimo per Luciano si accenderà un’altra ”L” quella della ville Lumière. Con la bandiera di Ferrandina sulla Tour Eiffel. C’est possible…



IL RESORT