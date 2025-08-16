Luciano piange Nicola e da New York condivide dolore di tutta Ferrandina

Nella città aragonese della Valbasento si conoscono tutti e certe notizie, come quella della tragica morte di Nicola ha colpito tutti, che con i social arrivano a migliaia di chilometri di distanza https://giornalemio.it/cronaca/triste-ferragosto-a-ferrandina-muore-un-giovane-schiacciato-in-auto-da-un-albero/ . E’ stato così anche per centauro ferrandinese Luciano Loizzo, giunto a New York nella giornata di ferragosto dove ha incontrato Jose Loizzo e i suoi parenti con i quali ha pranzato come si deve…Poi un giro in moto, tra felicità mista a tristezza, ma con tanta voglia di continuare nel percorso, ricordando la vità spezzata di Nicola.



Dal diario di viaggio di Luciano

”18a tappa Slatington-New York, km fatti 160, oggi 15 Agosto, quella che doveva essere un simpatico arrivo- dice Nicola- mi è stato amareggiato dalla notizia del caro Nicola di Ferrandina , che dire Marco e alla mamma mi dispiace tanto, mi associo al Vs dolore, son partito con tempo buono poi arrivato a New York e fino in centro dove sta Jose e la sua Bella family, non per niente è un Loizzo, non so quanti semafori ho fatto, niente sono arrivato ed è tutto …ancora più alto e grande..una serata tra i palazzoni e due passi a Central Park, mi dispiace ancora per Nicola, bnt”



