Luciano ‘’’Penna in Moto’’… tra i Navajo, dopo la terza foratura

Il ‘’non c’è due senza tre’’ c’è stato, ci riferiamo alle forature accumulate dalla ‘’Lodola’’ e Luciano Loizzo ha dovuto per forza di cose non rischiare, visto che gli è toccato ordinare una nuova camera d’aria che, con i dazi di Trump arriverà chissà da dove e a quale prezzo. Luciano e la sua Guzzi, caricata sul pick up di una simpatica ragazza Navajo, hanno conquistato il cuore di tutti. E da oggi sarà ‘’Penna in moto…’’ . Un po’ di riposo ci sta e il centauro ferrandinese farebbe bene, benedizione a parte della Madonna del Carmine, a far evocare i grandi spirti con lo stregone della riserva indiana.



IL RESOCONTO DI VIAGGIO

5 tappa Williams- Gallup completata in modo insolito infatti nella terra dei Navayo con un manto stradale pessimo, ho forato 3 volte quindi dopo il bivacco di ieri sera stamattina sembrava tutto risolto, e niente alla terza foratura se non era per Vanna una Navayo del posto messosi a disposizione in un modo provvidenziale rimanevo ancora nella riserva dei Navayo, quindi caricata la moto sul suo pick up sono arrivato finalmente a Gallup. Niente ordino la camera d’aria 2 per precauzione e di riprende sabato visto che arrivano da non so dove, quindi domani riposo forzato a Gallup