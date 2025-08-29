Luciano nella sua Ferrandina. Finalmente la pasta… Ora riposo e racconti

E’ rientrato da qualche giorno nella città aragonese della Valbasento e per ora Luciano Loizzo, dopo il viaggio di 6000 e passa chilometri tra Stati Uniti e Canada, ha voglia di ritemprarsi, riaversi dai fusi orari,dagli anglicismi e mangiare cose buone, come la pasta asciutta (teglia di pasta al forno dimeezzata) riordinare le idee. Per ora niente progetti, ma tante chiacchierate con amici e parenti che gli chiedono, naturalmente, cosa lo ha colpito, cosa non fare e delle sue avventure… Chiaramente non si risparmia. C’è tempo per pensare al da farsi. Al momento attende il ritorno, via nave,per metà settembre della sua fedelissima Moto Guzzi Lodola Guzzi 235 Gt del 1960. E allora sarà festa. Luciano ci ha ringraziati per il reportage puntuale che Giornalemio.it ha dato alla sua impresa e per l’apprensione mostrata, interpretando le richieste di lettori e appassionati quando ha taciuto per 24-48 ore…Anche questo fa parte del viaggio. Chissà che non leggeremo qualcos’altro in un libro.



Dagli appunti di viaggio

Il rientro.

”Niente, dopo la Reunion e i saluti di rito in quel di Toronto, e aver parcheggiato la moto al sicuro , lei dovrebbe rientrare via nave verso il 15 di settembre, io mi son messo in volo nel week end del 23 e 24, per rientrare alla mia house, ho preso 3 aerei, in pratica il primo Toronto-Chicago, il secondo Chicago-Roma e il terzo Roma-Bari. Avrò fatto 12-13 ore di volo, più le attese in aeroporto e ne va che ancora oggi che provo a metter giù due parole, sono ancora in..fuso orario, comunque l’accoglienza nel mio paese e.. dover dire a chi mi chiede delle cose interessanti viste e dire delle situazioni belle e ..meno belle del mio raid negli Usa e Canada. A volte sono cose che dico e ridico ma così è si sa sono curiosi ed elogiano la mia impresa fatta..sto cercando di portare il nome del mio paese per il..mondo anche se è tosto ma ne sono orgoglioso . E vista la fatica fatta la mia famiglia ed i miei amici hanno voluto accogliere il loro ..Lassie..che è rientrato nella sua..house, sento il dovere di ringraziare i miei amici,Nicola,Silvio,Leonardo il gira mondo, Franco da Bernalda, la mitica Sabrina e i Tremendi di Brescia, mio fratello Antonio, Cami.lla, Angela e sempre la più piccola Dina, i miei cognatoni, Lino, ne metto solo uno di nome ..ne ha un sacco, Francesco,Emilio, Rita i miei nipoti..sono un po troppi cito il più grande Davide e il più piccolo Luca e Pietro…per tutti lui è Piero dai grazie a tutti..Grazie Guzzi Lodola…siete la mia forza ..grazie per la serata e comunque con modestia..sono un veterano..spero che la mia sete di vedere ,conoscere..il mondo sia un po passata sempre ciao…🌹

