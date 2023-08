Luciano e Lodola a casa. Un arrivederci…in Sud America?

Finalmente, la notte scorsa, sono tornati a casa, a Ferrandina, il centauro Luciano Loizzo e la sua ”Lodola” MotoGuzzi Gt 235 nell’auto dei parenti. Un rientro che prelude al meritato riposo e a rimettersi in sesto con la pausa di ferragosto. E Luciano traccia un primo bilancio di come è andata.”….dopo 24 giorni – scrive in un post il nostro Centauro-…22 cambi di letto, 6 mila km di cui 800 in nave e gli ultimi 500 in “carrozza” perché a Falconara Marittima abbiamo preso un nubifragio, e lei teme l’acqua…quando è ferma, siamo arrivati a destinazione, siamo arrivati alla nostra Ferrandina, chiudendo anche quest’avventura. Arrivare a portare il nome del mio paese nella parte piu estrema dell’Europa occidentale a Finisterre, è riuscita, grazie Guzzi Lodola Gt.Notabene,nb – conclude. Un particolare io mi sono arreso a Civitanova Marche, lei no, poteva tranquillamente continuare…un grazie a chi mi ha sostenuto”.



E ne servirà ancora dopo l’incontro con il sindaco Carmine Lisanti, gli amici del motoclub, i compaesani che non si stancheranno di farsi raccontare come è andata e di spronarlo a ritentare ancora. Stavolta a Est o in SudAmerica, dove ci sono tanti italiani . E magari a ripercorrere un pezzo dell’itinerario che Ernesto ”Che” Guevara e Alberto Granado nel 1952 compirono in due su una Norton 500 M18 del 1939 soprannominata “la Poderosa”. La ”Lodola” si meriterebbe sul campo l’appellativo di ” Avventurosa”. A Luciano il compito di leggere ”I diari della motocicletta” per pensarci…