Luciano e la ”Lodola” in sella …per l’avventura di Gadvos ( Grecia)

Poteva starsene tranquillo nella sua Ferrandina a godersi il cartellone di eventi estivi e qualche momento di goliardia con amici e parenti? Certamente no. E Luciano Loizzo, sempre in ‘moto’ è il caso di dire , ha programmato l’ennesima avventura in moto, che lo porterà nella parte più a Sud dell’Europa a Gadvos (in italiano Gozzo) sul versante meridionale dell’isola di Creta. Lì dove il silenzio imperversa anche quando ci si scatta una foto sulla sedia che guarda al Mediterraneo, alla Grecia alla Magna Grecia, all’Africa. E così, pace, amicizia, promozione del territorio e tanto spirito sportivo caratterizzeranno la nuova sfida, dopo quella di capo Finisterre ( Spagna) del 2022 e di Capo Nord in Norvegia ( 2023), del centauro ferrandinese , che il prossimo 16 luglio partirà da Ferrandina diretto a Gavdos , sull’isola di Creta, il punto più a sud della Grecia e dell’ Europa, lungo un percorso di 6600 chilometri che lo porterà attraversare Turchia, Bulgaria, Serbia, Croazia e Slovenia. E fin qui nulla di strano se non fosse che il 63 enne della città aragonese (iscritto al Moto Club di Salandra) si cimenterà nella nuova avventura in sella a una nonna a due ruote, un Moto Guzzi GT 235 ”Lodola” del 1960, restaurata e tenuta in perfetta efficienza. Viaggia a 70 kmh e questo consente di godersi il paesaggio di stringere nuove amicizie, con l’immancabile saluto al passaggio della ”rossa” prodotta dalla leggendaria casa di Mandello del Lario ( Como).



Con Luciano ci sarà il compagno di viaggio di sempre, Francesco Fiorini da Crema, a bordo di un altro moto d’epoca, una Aermacchi Harley Davidson del 1970. La partenza, come accaduto in passato, avverrà -per i due centauri- nella mattinata del 16 luglio da Ferrandina, in piazza Plebiscito, con la cerimonia della consegna da parte del sindaco, Carmine Lisanti, di uno striscione del Comune che sventolerà a Gavdos insieme alla bandiera italiana.



Loizzo, come in passato, porterà con sè lo ”stretto necessario” e alcuni pezzi di ricambio qualora la sua ”coetanea” a due ruote dovesse andare in panne. ” Sarà un viaggio -ha detto Loizzo- che contribuirà a far conoscere il nostro territorio, la Basilicata, nei paesi che attraverseremo, in segno di pace e socializzazione. Senza dimenticare la simpatia e la curiosità che accoglie il passaggio di una vecchia moto del passato, che ha tanto da raccontare sfidando percorsi e difficoltà di ogni tipo”. Il percorso prevede 26 tappe, imbarco da Bari il 16 luglio per Igoumenitsa, come da road map, e arrivo il 22 luglio a Gavdos…poi il rientro.con rientro a Ferrandina per il 10 agosto 2024. E’ il giorno di San Lorenzo, con una notte delle stelle che invita a esprimere altri desideri. Buon viaggio a Luciano e a Francesco!

GADVOS