Luciano e la ”Lodola” da Little Italy a Toronto sulle note di Volareeee

Due giorni di silenzio o quasi hanno allarmato e non poco quanti, anche dal nostro blog, stanno seguendo il tour di Luciano Loizzo e della sua Moto Guzzi ”Lodola 235 Gt” da Ferrandina a Toronto, dopo aver percorso la leggendaria Route 66 e da qui a New York e dintorni. La coppia è viva e vegeta, come si suol dire, e nonostante la pioggia che qualche problema di avvio lo crea…, il silenzio è dovuto anche a ricorrenze di famiglia che hanno consigliato a una pausa per continuare a dare morsi alla Grande Mela di 9 milioni di abitanti. Tutto è ‘big” grande ma c’è sempre qualcosa di piccolo da ricordare che lega memoria, radici, luoghi insieme agli amici Joseph e Geri e alla stessa Ferrandina, dove i semafori sono stati messi da parte per sempre da quanto racconta Luciano.E allora una escursione sul fiume Hudson fino a incrociare la statua della libertà a Ellis Island, la porta di ingresso negli Stati Uniti d’America, per tanti italiani e una visita a Little Italy, il quartiere di tante generazioni di ”Paisà” aprono ai ricordi, ai sacrifici e ai successi, sulle note di ”Volare” con quel ”Blu dipinto di blu” cantato da Domenico Modugno e da quanti non ha dimenticato le proprie radici. Luciano e la Lodola sono in ”America” anche per questo.



DAL DIARIO DI VIAGGIO DI LUCIANO

19^ tappa, oggi lunedì 18 agosto, New York- Binghamton, km 320, son partito da NY un po in ritardo perché ieri pomeriggio ha fatto un po di pioggia e quando lei (la Lodola) prende un po d’acqua anche se coperta fa qualche capriccio, comunque dopo 30 km per uscire più o meno dal centro e circa non so quanti cavoli di semafori, cax.., ne sono uscito fuori, sono iniziate le salite nei boschi. Chiaramente big boschi, sono arrivato a Binghamton, cittadina tranquilla e tempo buono, il week end passato nella grande mela e stato bello anche se nulla si dimentica…sarebbe stato stupendo, Joseph e Geri mi anno accolto, coccolato e sballottato con una gioia immensa, loro vivono da una vita a NY, e da quando ci siamo conosciuti circa 40 anni fa, loro in cerca dei propri avi in quel di Ferrandina, ne è nata una cuginanza non di sangue ma di fratellanza, loro appena possono vengono a Ferrandina ed io come promesso son venuto a trovarli, con la mia mitica rossa.



Ho visto di tutto , per i giorni, ore e minuti passati insieme, pochi per quel che c’era da vedere ,il Central park, l’empire State Building ed un giro pazzesco con una barca chiamata ”bestia” per le virate e le doccia che ci faceva nel fiume Hudson, e nel giro una bella vista della statua della libertà. Stiamo parlando di una città…mega che dovrebbe avere circa 9 milioni di abitanti. Non so come si faccia a vivere in questa come nelle altre city . E’ tutto enorme..frenetico e mega, io lo dico sempre nella nostra Ferrandina un semaforo avevamo e non ha mai funzionato, infatti l’abbiamo tolto..non serviva… Una puntatina nella storica Little Italy, dove immancabilmente una band suonava il pezzo di Modugno, qui su può veramente volare, e niente. Per domani dovrei fare la penultima tappa e siamo quasi alla fine di questo ..tosto..tour, ancora un saluto affettuoso a Josehp, Geri ed ai loro bravi ragazzi Grey e Nandy,.. è inutile buon nome non mente, grazie ragazzi rendeteci orgogliosi. Ma è già nostalgia, alla prossima e…buona notte” Strada ancora lunga. Ma ci siamo o quasi.

