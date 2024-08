Luciano e Francesco sulla accaldata e ”cara” costa Dalmata.

Sole a picco, calura diffusa dal cielo e dai motori della ”Lodola” e della Aermacchi Harley Davidson, e colpi di fantasia logistica- si fa per dire- per un pernotto estivo che sulle città costiere della costa dalmata, un tempo possedimenti della Repubblica di Venezia, che è difficile e che non sempre è rispondente alle attese. E Luciano Loizzo da Ferrandina , con il compagno di viaggio Francesco Fiorini da Cream, quella stanza di un albergo al terzo piano, senza ascensore, bidet ( all’estero è così) e con i rotoli di carta igienica da caccia al tesoro proprio non li dimenticherà mai. Intanto hanno messo da parte 330 km e la costa italiana è a portata di mano sulla scia delle stelle della Notte di San Lorenzo, ormai prossima.



Ieri 7 agosto erano partiti p da Konjic,un passo dei Balcani, frontiera, Spalato e Zara, dopo aver percorso 330km. ”Un passo, a quota 1500, stupendo – dice Luciano- dove le case e persone erano veramente pochisime in ritardo di circa 4 giorni, la Grecia ci ha …incastrato..No incantato, siam partiti con un temperatura di 20 gradi, fino ad arrivare a Zara, a una temperatura di 37 gradi”. E qui ci racconta della sistemazione alberghiera. ” Dovevamo fermarci poco prima di Zara, per trovare un alloggio…decente, mah niente-spiega il centauro di Ferrandina. Ad Agosto nei posti di mare c’è…il caos, comunque dopo aver visitato la stupenda e isolata valle, l’ultima frontiera l’abbiam fatta tranquilla, quindi visitata Spalato affollatissima, ci siamo avviati verso Zara, cercando di trovare un pernotto, decente. Niente Zara, è piena come un uovo, comunque tardi ci siamo alloggiati in un albergo a 4 stelle sembrava fosse una cosa carina, visto il prezzo, 180 Euro, e la somma piu alta del tour per pernottare, è non solo la camera e 3o piano, e per giunta senza ascensore…mah..son.cose che capitano, e domani…e un’altro giorno ”



Infine l’inconveniente rompicapo della carta igienica.

“Una considerazione la devo fare commenta Luciano-essendo un Geometra, visto che quasi ogni giorno abbiam cambiato hotel , e in riferimento alle camere che vengono progettate a…misura di chi le deve usare…ma dico io i bagni chi li progetta e realizza non è ha le capacità, posso capire il fatto che ogni mondo è paese, è il bidet e assente, ma il rotolo della carta igienica…perché lo nascondono, un senso logico e semplice, a casa loro dove ca…zo lo mettono…boh” Consiglio: portare un rotolo di carta al seguito…