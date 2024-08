Luciano e Francesco al ”passo” Sipka diretti a Sofia

Il sorriso e la voglia di andare avanti Luciano Loizzo da Ferrandina e Francesco Fiorini da Crema non l’hanno mai perso. E la foto con lo sfondo del passo Sipka in Bulgaria lo conferma, dopo aver rinunciato per motivi di opportunità a raggiungere Istanbul in Turchia. Hanno preso un po’ d’acqua, ma le due vegliarde del 1960 e del 1970 hanno fatto fino in fondo il proprio dovere, nonostante lo sforzo a 1200 metri di altitudine e le batterie sono al limite. Il tour va avanti dopo 230 km fino a Gabrovo. Pausa e riposo meritato, con cena per gustare la cucina locale. E’una anticipazione dell’itinerario della musaka, che è preparata con carne macinata, patate, cipolla e spezie.