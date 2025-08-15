Luciano a ferragosto per un morso alla Grande Mela

Ancora un po’ di miglia e la ‘New York, New York” sulle note di Liza Minnelli sarà pronta per essere ”addentata” da Luciano Loizzo e percorsa in lungo e in largo in sella alla Guzzi ”Lodola” degli anni Sessanta. E, siamo certi, che la coppia ferrandinese sarà un’attrazione. C’è tanto da vedere e da fare, come mettere da parte quel cibo ”veloce” fast, preconfezionato, che sta mettendo a dura prova stomaco e appetito di Luciano. Dal profilo sembra che non abbia perso nulla…non avendo la prova bilancia, ma la sedentarietà della sella e le razioni della cucina pronta americana ”fast food” che ci ritroveremmo a piene mani sugli scaffali di negozi e supermercati a causa dei dazi accettati supinamente dai governi europeo ed italiano c’è poco da dire, tranne che un lapidario ”Venduti!”. Ma in questo momento conta il tour di Luciano con tanto di cerata color ”pisello” fosforescente per ripararsi dall’acqua e pronto al commento su quanto di ”routinario” visto per strada. Ancora un po’ e poi un morso alla ”grande mela”



DAL DIARIO DI VIAGGIO DI LUCIANO LOIZZO

17a tappa Bellefonte-Slatington, oggi 14 Agosto, km 280, come son partito sembrava grigio, speriamo che non piove, taac , pioggia arrivata, non sempre forte, ma giusto per attrezzarsi e fare un bel tratto ..a mollo…poi verso la fine ha smesso, nel tragitto son passato vicino ad una cava a cielo aperto di ferro o carbone, poi le solite case a schiera ma qui come da noi sono paesini o quartieri abbandonati, per boschi salite e discese forti, domani pochi miglia, verso la grande mela, sperem no rain. Buona notte tra le braccia di Morfeo… Chi era? Ma è su tutti i materassi, dalla mitologia greca in poi…

