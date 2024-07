Loizzo in moto da Ferrandina: Grecia, arriviamo !

Una breve cerimonia, quella della consegna dello striscione da parte del sindaco di Ferrandina, Carmine Lisanti, che festeggia l’onomastico, e alla beneaugurante benedizione di don Pierdomenico Dicandia, dopo le precedenti partenze per Capo Nord ( Norvegia) e Finisterre ( Spagna), per la terza spedizione- in compagnia dell’amico Francesco Fiorini- diretta a Gadvos ( Grecia). Tutto pronto per raggiungere Bari e imbarcarsi per il porto di Igoumenitsa. Luciano Loizzo, con la scrupolosità di sempre, ha fatto le cose per bene per mantenere il efficienza la sua Guzzi ‘’Lodola ‘’ 235 Gt del 1960 e nella borsa c’è tutto il necessario per rimediare, sinanche il copertone. Li aspettano 6600 chilometri a velocità d’epoca, non più di 70 kmh, quasi da crociera insieme alla Aermacchi Harley Davidson 350 del 1970. Buon viaggio, in attesa dell’arrivo a Creta il 22 luglio e di narrarvi quanto accadrà durante il viaggio.



Luciano in moto da Ferrandina a Gadvos e ritorno

Dopo Capo Nord e Finisterre, pronto a una nuova impresa con la sua Guzzi Lodola

Luciano Loizzo, con la sua inseparabile Guzzi Lodola 235 Gt del 1960, è pronto a cimentarsi in una nuova impresa. Dopo essere riuscito a realizzare il sogno di arrivare in solitaria fino a Capo Nord e lo scorso anno a Finisterre, punta dritto verso Gadvos. Un viaggio di circa 6600 Km, che lo porterà ad attraversare Turchia, Bulgaria, Serbia, Croazia e Slovenia, prima di raggiungere l’isolotto, a sud dell’isola di Creta, il punto più a sud della Grecia e dell’ Europa.

Luciano è partito da Ferrandina, portando con sé lo striscione con il nome della città che anche questa volta gli ha consegnato il sindaco Carmine Lisanti, davanti al palazzo municipale. Ad augurare buon viaggio a Luciano e al suo compagno di avventura Francesco Fiorini, componente del Moto Club di Crema, anche don Pierdomenico Di Candia.

Prima tappa per Loizzo in sella alla fedele Guzzi Lodola e Fiorini a un’Aermacchi 350 del 1970, è Bari. Dopo l’imbarco per Igoumenitsa, il percorso prevede 26 tappe, come da road map, e arrivo il 22 luglio a Gavdos. Rientro previsto a Ferrandina per il 10 agosto.

“Con volontà e determinazione, e se Dio vorrà, – dice Luciano Loizzo- anche quest’anno provo a realizzare quest’avventura, portando la mitica Guzzi insieme al nome del mio paese Ferrandina, nella parte più meridionale dell’Europa”.