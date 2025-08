Loizzo e Lodola in Oklahoma a ”cavallo” lungo la Route 66

Ed è l’atmosfera giusta tra vecchi camion e auto ferme da tempo, motels, pompe di carburante e spazi sconfinati dove il cavallo la fa da padrone, Luciano ha visitato il museo dedicato al ”quarter” dai garretti di acciaio, e incontrato uno dei tanti bikers ( motociclisti a bordo di Harley Davidson, Indian, Honda e via elencando) dalla foggia e dagli stili di vita inconfondibili, che si è avvicinato per un selfie con la mitica Guzzi 235 GT. A tutta gasoline,una pompa si chiama Love, amore, da sfruttare fino all’ultimo gallone. E,a proposito di galli e galline, tacchini e polli, che sono uno dei piatti fissi dei fast food il buon Luciano non ha potuto cambiare menù che non fosse un hot dog. Avrebbe voluto gustare una bella bistecca di carne di cavallo, ma è arrivato dopo le 21.00 e amen…Ha dato un’occhiata a una porzione di pollo ma era impanato di non si capiva cosa. Il centauro di Ferrandina ha uno stomaco tritasassi, ma quella ”roba” americana che rischiamo di trovarci sugli scaffali dei negozi italiani dopo i dazi al 15 per cento accettati senza aprire becco dall’Unione Europea e dall’Italia, non era proprio il caso di tentare. La cucina ferrandinese è unica. Un po’ di pazienza…



DAL DIARIO DI VIAGGIO DI Luciano

8a tappa oggi 4 Agosto, Amarillo- Clinton conclusa con un po di fatica, infatti km fatti sono 280, comunque ho percorso tutto il Texsas, e sono entrato in Oklahoma, volevo vedere qualcosa ad Amarillo ma visto la sua grande estensione sono riuscito a vedere soltanto il museo del Quarter Horses i famosi cavalli Americani, infatti è una delle razze migliori, poi son devoto andar via che la strada è ancora lunga, comunque nelle piccole città che si attraversano c’è più l’atmosfera della Route66, nelle grandi che sono veramente grandi è un ingarbuglio di strade, che se non fosse per gli aggeggi elettronici non so come ci si districa, almeno io, rispetto ad altri stati passati, il Texsas e tutto pianeggiante, rigoglioso e sterminato, mah è proseguiamo”