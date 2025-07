La Lodola fora..e Luciano dorme sotto il cielo della Terra dei Navajo

Prima o poi doveva accadere. E la leggendaria Route 66, lunga 6600 chilometri che collega una sponda all’altra degli Stati Uniti d’America, ha lasciato il segno su un pneumatico della Moto Guzzi 235 Gt del 1960 che sta portando avanti la ”missione” con il centauro ferrandinese Luciano Loizzo. E così al nostro motociclista tutto fare è toccato tirar fuori la capiente borsa degli attrezzi per metterci una pezza…Ma non ha potuto far nulla per la seconda foratura. Così si è fatto dare una mano da una coppia del luogo, per raggiungere una stazione di servizio. Ma qui, in pieno deserto e nella terra degli indiani”pellirosse” dei Navajos ( si proprio quelli delle avventure di Tex Willer disegnate dal nostro Galeppini) non ci sono gommisti, nemmeno a pagarli. E nemmeno hotel per dormire. A Luciano buon riposo. Moto smontata e rimontata e pronta a ripartire. Più tardi quando spunterà il sole..



”5a tappa Williams-Gallup fatta per meta’ – ci dice Luciano Loizzo a circa 180 km da flag staff sono entrato nella terra dei Navajo, e il paesaggio e sterminato mah LA Strada e’ pessima, dopo una prima foratura aggiustata con la collaborazione di Jessica, dopo circa in po di miglia la ruota e’ andata di nuovo , a terra, comunque con l’aiuto di Carlos e Kiss, l’abbiamo caricata e portata alla stazione di servizio, meno male, comunque qui gommisti non c’e ombra, e quindi , l’abbiamo sistemata ,montata e pronta per partire, ma vista l’ora non si parte e si cerca da dormire, mah qui bella terra dei Navajo non c’e ne hotel, ne motel e niente, ho capito vista l’ora e l’aria calda stasera si dorme…sotto le stelle” Buona notte.