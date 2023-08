La ”Crema” del motorismo? Francesco e Luciano a tutto gas, anche a tavola

E così dopo aver toccato la cima del grande Fausto Coppi Luciano Loizzo da Ferrandina e l’amico Luciano da Crema, sono arrivati a Crem…la città di quest’ultimo accolti in pompa magna dal presidente del motoclub locale Alessio, dagli amici al bar ( come canta una nota canzone di Gino Paoli) e dalla moglie Caterina che ha riabbracciato il suo centauro su Aermacchi Harley Davidson 350 con una cena indimenticabile, anche per l’amico Luciano da Ferrandina sceso dalla sua Moto Guzzi Lodola 235 Gt del 1960. I due a tavola hanno dato gas superando in gimkana tutte le portate, rabboccando il serbatoio con vini della cantina cremasca. E a tavola, si sa, non si invecchia e si rivede e ripassa quanto si è fatto con la missione riuscita a Finesterre. A farlo è Luciano, che ha portato il conto delle batterie sostituite e della sistemata al carburatore. Per il resto spazio alla tappe, agli incontri e a un itinerario del gusto segnati con matite verdi, rosse e blu.



” Partiti da Ferrandina- ricorda il maratoneta della Guzzi- dopo 20 giorni di viaggio e oltre 5000 km coperti abbiamo percorso un itinerario studiato a tavolimo, tagliando la Spagna del Nord, il Portogallo, di nuovo la Spagna fin sulla punta estrema detta Finisterre, raggiungendo poi La Coruna, Oviedo, San Sebastian, Lourdes,Narbonne, Cannes, Antibes,Nizza,Saremo, Badalucco, Barolo. E quindi a Crema, dove prima di andare a casa si salutano sic ..gli amici del bar, la mamma ultracentenaria di Caterina ,moglie paziente di Francesco, che ci ha accoto con una cena alquanto chic ed approvata a pieni voti, visto che siamo dei veri gustatori di cibo. Non potremo dimenticare l’accoglienza alla Porta principale di Crema il giovane Alessio presidente del moto club di Crema . Ci ha elogiato per l’impresa fatta e poi ci ha offerto un ottimo gelato alla crema…tra le specialità dolciarie di Crema.” Poi le foto di rito, gli abbracci con Francesco e con un po di rammarico, a riposare , per affrontare le ultime tappe in solitaria verso Ferrandina con la mitica Lodola. Arrivano, mettete tavola e preparate banda e campane a festa. Sindaco Carmine Lisanti, amici e parenti con un vassoio di ”Sospiri”. Ben tornato, Luciano. E un gemellaggio gastronomico con i sapori di dolci e gelati ci sta tutto… In moto, è il caso di dire, con l’arte bianca.