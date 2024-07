Kalimera, buongiorno Luciano…la Grecia è tutta da scoprire

I due centauri partiti il 16 luglio da Ferrandina si aspettavano che la ragazza in costume tipico greco fosse del posto…e,invece, in perfetto italiano ha detto a Luciano Loizzo da Ferrandina e e a Francesco Fiorini da Crema cosa c’era da vedere a da fare, per apprezzare bellezze e sapori locali.E fino a una certa ora… perchè domattina, domenica 21 luglio, c’è l’imbarco per Kitiria e da li l’arrivo alla meta di a Gavdos , sull’isola di Creta, il punto più a sud della Grecia e dell’ Europa. In mattinata il ”tappone” da 250 chilometri Epidauros- Neapaolis, passando per la costa ovest e da qui, a quanto pare, sull’altopiano del Kosmos a 800 metri sul livello del mare. Aria fresca, un refrigerio, ma poi scendendo verso Neapolis ( Napoli per farla breve) la temperatura è salita a 35-37 gradi. Un po’ di riposo per la Moto Guzzi GT 235 ”Lodola” del 1960 di Luciano e per l’Aermacchi Harley Davidson 350 del 1970 di Francesco che ha sorpreso tutti con una prova di coraggio, di sfida lanciandosi da una ”balconata” nel canale di Corinto con il metodo del bungee jumping.



Quella attività sportiva che consiste nel lanciarsi da un ponte, un cavalcavia con una corda elastica legata alle caviglie…E qui tira oggi, tira domani articolazioni e tendini si dilatano a piacimento. Una bella scarica di adrenalina, dopo la partenza da Epidaurus e un caffè con un anziano del posto che ha augurato Kalimera, buongiorno, e a palpebra calata anche Kalispera, buona sera…con le moto a luci accese.