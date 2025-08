Hallò, Mrs Loizzo e miss Lodola a El Reno con il Missouri della Route 66

Il tratto della leggendaria strada da costa a costa degli States c’è, nonostante i limiti delle statali che la incrociano e l’urbanizzazione della città a stelle e a strisce, che quasi ”stordiscono” per rumore, funzioni il centauro ferrandinese Luciano Loizzo e la sua Lodola Moto Guzzi Gt 235 del 1960, carica a ”ciuccio” con tutto quello che serve. Comunque non mancano gli incontri dove passato, presente e futuro si incrociano, come il cibo che non è molto allettante. Del resto siamo nella patri dei fast food dove il ‘pre preparato” e le salse multienergetiche che alterano i valori degli esami del sangue sono in agguato. Luciano tira dritto e cerca di andare sul sicuro con una grigliata di arrosto o di pesce, mettendo da parte le ”soupe” le zuppe stagnanti, come un acquitrino.E l’America…e i chilometri da compiere sono ancora tanti.



DAL DIARIO DI VIAGGIO DI LUCIANO



“9a tappa, 5 Agosto 2025, finita,Clinton- Tulsa, km 320, sono scappato da Oklahoma che mi sembrava grande, infatti fa circa 500.000 mila abitanti più i quartieri satelliti che dovrebbe arrivare a circa 6-700.000 mila abitanti, tiro dritto e arrivo a Tulsa, cavoli è più grande di Oklahoma, fa circa 1 milione di abitanti, va be meno male che mi sono fermato a El Reno, dove si respira più l’aria della 66, più vado avanti e più la Route 66 è inghiottita dalle mega interstate, ma va ben la tappa. Normale, stamattina ho viggiato col fresco, in pomeriggio più calda”