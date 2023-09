Gino e Anna: ragazzi, in Cammino…e spegnete il telefonino

A dirlo con tanto entusiasmo due over 60, Gino e Anna, la coppia di Matera che ha chiuso la porta di casa tre mesi e fa ha raggiunto a piedi il Santuario di Santiago de Compostela e poi Finisterre in Spagna. Una esperienza unica, fatta di fede… anche in sè stessi, con l’obiettivo di mettersi alla prova, ascoltando corpo e anima, passo dopo passo, paesaggio dopo paesaggio tra Italia, Francia e Spagna. Gino ha perso 10 chilogrammi e Anna appena 100 grammi, ma hanno ancora tanto fiato in corpo da meditare (chissà) di raggiungere altre mete. Sono tornati a Matera sabato scorso e hanno portato con loro uno zaino, colmo di ricordi. L’unico souvenir, per loro stessi, la ”conchiglia” di Finisterre, l’entusiasmo di essere arrivati a Santiago de Compostela di buon mattino, quando il portone del santuario era ancora chiuso e la ”freschezza” del bagno rituale nell’Oceano Atlantico alla fine del mondo, come si diceva un tempo. E il ricordo di un viaggio che ha lasciato un po’ di vuoto, come ricorda Gino, che ha redatto strada facendo un piccolo diario di viaggio.



” Intanto ci è rimasto un po’ di vuoto- dice il camminatore nato, guarda caso nel giorno di San Giacomo. Sembra un sogno. Sembra come non averlo fatto. E invece è nella testa, nel cuore, nelle gambe. Ci abbiamo impiegato 97 giorni , percorrendo a piedi 2550 chilometri.Al ritorno in aereo. L’episodio più bello? Senz’altro aver trovato e ritrovato pellegrini incontrati qualche giorno prima e poi ritrovati lungo un tratturo o in un ostello.Non abbiamo incontrato materani, ma un sacerdote di Ferrandina, padre Fabio Pallotta che racconta del Cammino e celebra Messa -alle 10.00-per gli italiani nella chiesetta di Santa Maria del Cammino accanto alla cattedrale di Compostela”. Un Cammino che invita a tenere gli occhi ben aperti se non si vuole incorrere in incidenti o disavventure. ” Non ho mai avuto timore di non farcela – racconta Gino. A volte basta un niente per compromettere un progetto. Una volta sono caduto ”lungo lungo per terra”, come si dice a Matera, su una strada ricoperta di chianche, battendo il mento. Tanto dolore. Ma ho stretto i denti e ho ripreso il Cammino. Sia io che mia moglie ascoltavamo sempre il nostro corpo, che poteva venire colpito da un crampo, uno stiramento o da un segnale che un ginocchio stava per cedere. Non abbiamo mai forzato, percorrendo sentieri che ci hanno colpito. Prima di tutto l’ Italia, come posti Toscana e la nostra Basilicata, poi la Francia e tanti luoghi a cominciare dalle chiese. Comunque noi siamo sempre in Cammino. E questo è partito dal viaggio fatto a Roma, partito da un’idea di mia moglie Anna.Del resto i Cammini partono da dove vive e poi verso la direzione voluta. E’ una esperienza che consiglio ai ragazzi. Ne ho visti tanti. Alcuni hanno fatto gli ultimi 100 chilometri. Va benissimo. Preferisco quelli che si mettono in marcia rispetto a quanti non staccano lo sguardo dal televisore o,peggio, dal telefonino , nelle alienanti dimensioni social di foto, video e commenti che lasciano il tempo che trovano. I ragazzi devono essere curiosi e animati dalla voglia di fare e la strada, la voglia di scoprire il mondo, di mettersi alla prova è l’occasione per farlo.Lasciate il telefonino…”



E se avete fede, oltre che religiosa, in voi stessi avrete un motivo in più per riuscire. La coppia materana le ha entrambe, sia pure con sensibilità diverse. ” Io- dice Gino, pensionato, e con un passato che lo ha visto impegnato tra le ultime maestranze del molino pastificio Barilla (ex Padula)- sono nato il 25 luglio, il giorno di San Giacomo, protettore dei pellegrini, la cui tomba è proprio a Santiago.Noi abbiamo percorso il sentiero al contrario, risalendo fino a Santiago, percorrendo la via Francigena che parte da Canterburry e arriva in Italia. Nel nostro paese il ”tracciamento” dei sentieri a volte è incompleto e occorre stare attenti, perchè si può sbagliare. In alcuni casi abbiamo chiesto informazioni ai camminatori che scendevano, senz’altro più affidabili rispetto ai riferimenti delle mappe digitali del web. Noi siamo partiti da Matera, comunque, ma senza progetto, chiudendo la porta di casa, con lo zaino in spalla, raggiungendo La Martella, Irsina, Oppido Lucano, Possidente, Ruvo del Monte e di lì risalendo l’Italia lungo la via Francigena, che abbiamo abbandonato a Sarzana- su consiglio di altri camminatori- per raggiungere in treno Arles ( Francia) e da qui a piedi i 1600 chilometri fino a Santiago. E’ stata una bella esperienza e abbiamo apprezzato tutto quanto trovavamo, anche dormire in un alloggio di fortuna o gustare una pietanza dai sapori autoctoni. Si accetta e si ringrazia per tutto e l’arrivo a Santiago è stato il momento più esaltante, insieme alla ricorrenza dei 41 anni del nostro matrimonio. Era il 19 luglio- ricorda Gino-e ci trovavamo in un paesino della Francia e la proprietaria dell’ostello, appena ha saputo della nostra ricorrenza, ci ha preparato, e gratis, aperitivo, pranzo, torta e spumante, festeggiando con gli altri ospiti”



Una esperienza che ha illuminato gli occhi di Anna, che porterà per sempre con sè, vissuta con il suo Gino fino alla meta. ” Non ci siamo mai scoraggiati – dice Anna. Sentivamo sempre la presenza di ‘qualcuno’ che ci accompagnava. Mai avuto paura . Era una presenza che non vedevamo, ma che sentivamo. Tutti i momenti vissuti sono belli, visti singolarmente, e tutti particolari. L’arrivo a Santiago è stato bellissimo. Siamo giunti davanti al portone della cattedrale, molto presto, quando era ancora chiusa. La piazza era deserta e abbiamo incontrato un sacerdote che si è complimentato per quanto avevamo fatto con tanta fede e sacrifico. E non era scontato. Ci ha scattato una foto e poi sono entrata in chiesa e dopo la messa abbiamo visitato la tomba di San Giacomo e abbiamo ricevuto anche un buon pasto, perchè tra i primi 10 pellegrini giunti quel giorno a San Giacomo. Consiglio ai giovani di fare questa esperienza, che consente di farti crescere , che ti arricchisce , perchè vivi con te stesso con il tuo spirito. Anche se io e mio marito l’abbiamo fatto insieme è stato un cammino individuale. Poche parole tra di noi , come se viaggiassimo da soli ma con il nostro spirito. E’ stata una esperienza bella , dai paesaggi attraversati alle chiese visitate alle persone incontrate. Ci ha cambiato davvero, fino alla meta di Santiago e poi a Finisterre, passando da Muxia, dove finisce la terra, il cammimo. E li, alla fine della terra, dove c’è l’Oceano Atlantico , come era la consuetudine dei pellegrini del passato, ci si doveva purificare, facendo il bagno.



Invito a provare questa esperienza con semplicità. Quando siamo partiti, chiudendo la porta di casa, non abbiamo detto dove andavamo…ma l’idea era di raggiungere Santiago e ci siamo riusciti.Quando si cammina si vive la natura e basta”. E Anna ha tanta voglia con Gino di rimettersi in Cammino. L’anno prossimo, chissà, in Terra Santa a Gerusalemme a piedi. Non è facile. Ma per lo nulla è impossibile. Per ora riposatevi…e chissà che da Matera, con loro, non partano altri amici. A cominciare da quelli della foto…