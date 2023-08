Gino e Anna? Fiesta e camino in Spagna. Olèè

Li avevamo lasciati il 13 luglio scorso, https://giornalemio.it/ambiente/due-materanianna-e-gino-in-cammino-verso-santiago-de-compostela/ diretti a Santiago di Compostela, il ”cammino” riteniamo più ambito da quanti – a piedi, a cavallo, in bici, da soli o in compagnia- si muovono da ogni dove per raggiungere quel luogo di fede. E Gino e Anna, coppia materana abituata a confrontarsi con sè stessi, con la vita e con gli altri, sono a buon punto. Li abbiamo ”intercettati” su quella piccola e poco battuta strada social che è whatsapp. Si sono fermati nel piccolo paesino di Itero de La Vega, un comune spagnolo di appena 226 abitanti situato nella comunità autonoma di Castiglia e León.



Un paesino accogliente per quanti ci passano, salutati da un ”Buen camino, peregrino”. Facile: ”Buon cammino, pellegrino”. E per i due materani, a 450 km da Santiago e con altri 120 chilometri da fare per Muxia e Finisterre, anche un momento di riposo, di siesta, anzi di fiesta che è la festa della solidarietà ” Tachurok. Festival Solidario”. Musica e impegno sociale in salsa spagnola. Quando tornano? Viaggiano a caval di san Francesco e per metà settembre, giorno più, giorno meno, il Cammino dovrebbe essere terminato. Nel frattempo ” Olèe” per Gino e Anna, ”peregrinos” materani sempre in marcia e il sorriso della foto ricorda ne è una conferma.