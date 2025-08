Forza Luciano…sei a metà del percorso. Con la Lodola nel Texas

Negli Stai Uniti c’è il fuso orario e il calendario segna il 3 agosto, ma per noi è lunedì 4 e il centauro ferrandinese – dopo l’incontro con la coppia di concittadini in viaggio di nozze –https://giornalemio.it/viaggi/ferrandinesi-e-fiori-darancio-sulla-route-66-auguri-a-daniela-e-domenico/ – continua a cavalcare per le praterie che dal New Messico lo hanno portato in Texsas. Occhio agli sceriffi e ai cow boy al galoppo e ai capi di bestiame presi al lazo…Una puntata ai ”saloon” per una birra fresca, il piatto tipico della zona a base di carne secca e fagioli oltre all’immancabile hot dog, un diversivo e poi ” Hyppya ehh Hippya aah” sulle note di ” Susannnaa”. Vai Luciano, canta



DAL DIARIO DI VIAGGIO DI LUCIANO LOIZZO

”7a tappa oggi 3 Agosto 2025 Santa Fe- Tucumcari-Armadio, fatto 440 km, son partito tardi e sono arrivato, tardi , mi sono fermato a Ticumcari, di tanti motel si e no sono aperti pochi, il resto è tutto abbandonato-dice Luciano Quindi ho lasciato il new Messico e sono entrato in Texsas, la strada è sempre dritta, interminabile, e si iniziano a vedere immense pianure coltivate con animali tipo mucche e cavalli con appezzamenti di terreni pianeggianti e si estendono a vista d’occhio è tutto grande. Le temperature erano calde, comunque la moto sta andando bene”. Buon viaggio