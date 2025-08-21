Finalmente a Toronto. Loizzo al traguardo. Ma prima le cascate e l’amico geometra Cotrufo

Traguardo raggiunto e con i calli al sedere sul sellone della moto Guzzi ” Lodola 235 GT” del 1960 che parte di quel numero la conteggiato tra i 6600 di un percorso che ha attraversato gli Stati Uniti, dalla leggendaria Route 66, fino alla capitale del Canada dove Luciano troverà ad accoglierlo tanti compaesani. Ma prima ha avuto modo di essere ”benedetto” con l’acqua delle piogge intermittenti, delle cascate del Niagara e prima ancora di aver messo da parte l’acqua…nel corso di una cena che non ti aspetti, niente po’po’ di meno che con il collega e presidente del collegio dei geometri Giovanni Cotrufo https://giornalemio.it/viaggi/tappa-e-cena-a-rochester-per-luciano-loizzo-ospite-dei-cotrufo/ . Per il geometra Loizzo, quell’incontro e quella cena, sono stati una sorpresa inaspettata che sarà ricambiata in Basilicata, a Matera e a Ferrandina, con i piatti della buona tavola locale. Del resto Giovanni e Luciano sono delle buone forchette e con rilevazioni da fare sul campo, tra una portata e l’altro. Buon rientro a entrambi…



Dalla diario di bordo di Luciano Loizzo

“21a e ultima tappa, Rochester-Toronto, oggi 20 Agosto, km 300 fatti sotto la pioggia – scrive Luciano- fino al confine con il Canada, era d’obbligo fare una visita alle cascate del Niagara dove una enorme quantità di acqua si riversa nel Niagara con un salto impressionante, stupendo, niente dopo aver perso un po di tempo per per i famosi visti di uscita dagli Usa e entrata in Canada su fatidico Passage en Douane, sono arrivato tardi a Toronto, stop fine Raid, stop, stop, fineee” E quella fino a Rochester

“20a tappa, Binghamton- Rochester,martedì 19 agosto, km 220, strada quasi tutta in salita tra boschi e ville sparse- riporta negli appunti Loizzo- son partito tranquillo tanto è un po nuvoloso…mah niente pioggia..taac ..manco 10 miglia, mi son dovuto fermare e tirare fuori l’antipioggia, poi negli gli ultimi km ci siamo asciutti un po , comunque l’arrivo a Roch..e stato simpatico,a migliaia di miglia gira gira e ti ritrovi con l’amico collega e carissimo Giovanni Cotrufo, nonché presidente del Collegio dei Geometri, lui con la sua moglie e venuto a trovare il suo figlio Michele e la compagna tutti contenti e presi dalla piccola Emilia una batuffolo di pochi mesi che riesce a gioire tutti, bellissima, sono il nostro futuro, comunque l’incontro è da completare con una piccola cenetta tra veri maschi, Lucani, cercando di assaporare un po di cibo a base di carne, finalmente buona e non esageratamente abbondante come lo stile Usa, facciamo il rientro e cercando di fare silenzio ci appartiamo all’esterno della grande house, per due chiacchiere non parlando di vacanze o di quello che c’è intorno che è fantastico.



Ma dei problemi della nostra categoria, è inutile amiamo la nostra professione di Geometri, e ne siamo orgogliosi, ma non ci sentiamo gratificati abbastanza- evidenzia- per quanto tempo abbiamo dedicato, naturalmente la questa conclusione finale delle 2 chiacchiere fatte,è mia personale, stop, la serata è stata ottima grz dell’incontro e ci si vede alla ns terra,bnt” Buona notte…e poi in giro

