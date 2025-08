Ferrandinesi e fiori d’arancio sulla Route 66. Auguri a Daniela e Domenico

Incontri programmati ma che hanno il sapore di casa per il centauro ferrandinese Luciano Loizzo che, dopo le vicissitudini di tre forature patire dalla Guzzi ”Lodola” 235 GT del 1960 e l’arrivo delle nuove camere d’arie, ha incontrato a metà strada una coppia di ferrandinesi in viaggio di nozze e che insieme, una volta tornati in Italia, apriranno nei rioni Sassi una attività particolare con il nome di Tivà. Naturalmente foto ricordo, baci, abbracci e un arrivederci in Italia, a Ferrandina e a Matera a fine mese. E c’è tempo anche per la benedizione della Vergine, utile per la prosecuzione del viaggio, al santuario di Guadalupe.



DAL DIARIO DI BORDO DI LUCIANO LOIZZO

6a tappa oggi 2 Agosto Gallup-Albuquerque- Santa Fe km percorsi 320,, con gomma nuova un misto tra strada e fuoristrada, con 2 camere d’aria e la gomma stradale aggrappata al bauletto, ormai non posso caricare più nulla neppure una calamita, comunque le precauzioni non sono mai abbastanza purtroppo dopo la brutta e bella esperienza, meglio stare attenti, quindi dopo un giorno di pausa oggi si riprende la sosta. Era prevista a Santa Rosa, ma in programma c’era un incontro con chi , come me, ama viaggiare. Avevamo previsto di incrociarci a metà Route66, ma si sa con tutti questi imprevisti l’importante è incontrarsi! Ed eccoci quindi a Santa Fe!



Un incontro Matera/Ferrandina on the Road! Sulla strada, come me, Daniela Coscia e Domenico Papaleo, in viaggio di nozze, che invitano i routers a seguirli in questo viaggio! #tivadivenireconoi♡ è il loro hashtag che invita chi vede le loro foto a fotografarsi a sua volta e a taggare il locale di prossima apertura nei rioni Sassi concepito come design e food district: Tivà, un nuovo concept di degustazione, esperienza e vendita di prodotti tipici di food e design! Abbiamo fatto la ns foto “polaroid” che, questa volta, porteroʻ con me! Anche oltre oceano a migliaia di km ci si incontra! Da Ferrandina a Matera alla Route66! Daniela e Domenico hanno iniziato il loro viaggio a Chicago il 26 e la route66 il 29. Che emozione vedersi a così tanti km di distanza! Cena a ritmo country mexican, bella atmosfera e “buon” cibo (si sa, qui è sempre un terno al lotto!)”. Ti rifarai al ritorno…