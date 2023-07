Et voilà Luciano e Francesco en France. Bienvenus!

E oggi tappa per Arles. Certo se non hanno imparato ora le lingue, tutte neolatine, come spagnolo e francese e qualche parola di dialetto Luciano e Francesco i due temerari italiani del viaggio di 3000 chilometri a Finisterre, da Ferrandina all’Oceano Atlantico al Mediterraneo e viceversa,è la volta à buona che si iscrivano alla libera università poliglotta della strada(Lups). Un dettaglio, uno dei tanti aspetti di un viaggio, a bordo della Guzzi Lodola 235 Gt del 1960 e della Aermacchi Harley Davidson 350 del 1970 , effettuato con escursioni termiche tra 20 e i 40 gradi che hanno messo a dura probe le batterie…del nonne a due ruote. Doveroso, pertanto, passare da Lourdes per ringraziare la Protettrice di tanti poveri pellegrini come loro, ”toccati” non sulla via di Damasco ( il prossimo viaggio? Chissà) ma su quella del celebre Santuario della fede e dei miracoli.



Erano partiti ieri, giovedì 27 maggio, da San Sebastian coprendo i 210 chilometri fino a Lourdes, con un tempo fresco e un po’ d’acqua- come ricordano i due centauri- passando per Biarritz e lasciando la Spagna per essere accolti in Francia non da fiumi di Champagne ( quando si guida si deve essere sobri) ma dalla pioggia e dall’acqua benedetta del Santuario. E qui hanno incontrato un gruppo di pellegrini della Lucania, dicono loro, regione che non esiste se non nei libri di storia e nelle reminiscenze della latinità, ma che si chiama Basilicata come è scritto nella Costituzione e nello Statuto regionale.



Una prece….E poi in marcia per un pit stop a 170 chilometri da Narbonne, su una buona strada ai piedi dei Pirenei con ”cambio batteria” a una stazione di servizio e dove Luciano e Francesco hanno fatto amicizia con una nidiata di Pappagalli, lontani parenti del popolare Portobello della trasmissione della buonanima di Enzo Tortora. Ma hanno potuto anche potuto verificare sul campo una pizza senza nè amore e nè sapore preparata in cinque minuti in un box automatizzato ”inforna e mangia” dal nome border line ” Gang of Pizza” Maah…a Ferrandina e a Crema è un’altra cosa. Se questa è la grandeur de France siamo appost..



E Luciano abituato a dare voti on line dice:” A vederlo que chiosco pizzeria merita 9 ma a mangiarla un 6, 5 e sono stato magnanimo, perchè avevamo fame…” Da Lourdes, a Narbonne ad Arles città della Provenza, d 52.000 abitanti, con monumenti di epoca romana come il piccolo Colosseo ,la cattedrale di Saint – Trophime, l’obelisco egizio, l’hotel de ville e i tanti luoghi che ispirarono il pittore Vincent Vam Gogh . Ma i nostri due motociclisti sono anche due ottimi buongustai, che a tavola non si risparmiano…E così potranno gustare la cucina provenzale che prevede piatti di mare come la zuppa di pesce bouillabaisse, e di terra come la salsiccia di Arles o la carne di toro della Camargue. E poi, e ci rivolgiamo al ferrandinese Luciano,olive verdi e nere e’olio d’oliva. Ma a F’rrannin ci sono la ”majatica” e le olive al forno. Ma come tornate. Prima , però, dovete intonare la Marsigliese….

