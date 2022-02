“Dopo Roma, Milano, Firenze, Bologna, Torino la PIMPA arriva anche a Matera. La guida turistica per famiglie della Panini Editore, dedicata alla PIMPA e alle sue speciali esplorazioni, arriva anche nella città dei Sassi.”

E’ quanto si apprende da una nota in cui si legge ancora che.

“Con la guida LA PIMPA VA A MATERA l’Assessorato al Turismo del Comune porta il racconto della città tra le famiglie di visitatori provenienti da tutto il mondo che decideranno di immergersi nelle bellezze senza tempo di Matera. Ma soprattutto arriva ai bambini. Con la GUIDA della PIMPA i piccoli turisti potranno giocare ed esplorare la capitale europea della cultura, scoprendone la storia, le leggende, i personaggi storici importanti, guidati dalla Balena Giuliana e da altri amici speciali.

La Guida della PIMPA su Matera sarà distribuita in italiano e inglese in tutte le principali librerie e bookshop. L’Ufficio Turismo del Comune è al lavoro con la redazione della Panini Editore per la realizzazione della speciale guida che sarà disponibile nelle librerie dalla prossima primavera.”

“L’obiettivo è quello di entusiasmare i più piccoli e coinvolgerli in un ‘tour’ alla scoperta di Matera, attraverso il gioco – ha detto il sindaco Bennardi -. Stiamo cercando di mantenere alta la visibilità sulla città, oltre a programmare la partecipazione a prossime fiere, come la prossima BIT di Milano, Matera entra con questo progetto nel circuito delle guide che Panini realizza per i bambini e le famiglie, un’occasione che non potevamo assolutamente perdere per appassionare i bimbi, quali futuri viaggiatori, anche stranieri, dato che la guida sarà anche in lingua inglese, e accendere in loro la curiosità sulle bellezze della nostra città, patrimonio dell’Unesco. Doneremo alle scuole primarie di Matera alcune copie di questa guida per far crescere sempre più nei nostri bambini la consapevolezza di vivere all’interno di un patrimonio culturale unico al mondo.”