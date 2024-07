E sulla via …della “Conversione” Loizzo incontrò il Nazzareno

Detta così per Luciano Loizzo da Ferrandina, dopo la benedizione alla partenza di don Pierdomenico, l’incontro con i preti ortodossi della valle delle Meteore e di altri sul suolo greco e poi con un ” Nazareno” di nome e di provenienza italiana, potrebbe essere il preludio per una ”conversione” motoristico-religiosa un un asceterio delle isole del Peloponneso o della Penisola Anatolica, visto che l’arrivo a Rodi prelude alle tappe di avvicinamento alla turca Istanbul. Quell’antica Costantinopoli che segnò la nascita di due imperi e lo scisma tra la Chiesa d’Oriente e d’Occidente. Luciano ha incontrato a Gavdos una famiglia italiana, che vive a Pesaro, e quando i connazionali si ritrovano all’estero è inevitabile scambiare quattro chiacchieri, i numeri di telefono con l’impegno a incontrarsi quanto prima.



” Lui, Nazzareno, la consorte e la simpatica figlia Flavia- racconta. Mi piace ricordarlo per il suo nome. Infatti i genitori l’han chiamato di nome, come …Nazzareno. Bello, un nome normale…Ma il cognome è davvero speciale ” Di Dio”. Ogni commento è supporto e Luciano con il compagno di viaggio Francesco Fiorini ha avuto un altro segno che l’avventura di 6600 km si svolge sotto la protezione dell’Altissimo, anche per le nonne a due ruote: la Lodola 235 GT Moto Guzzi del 1960 e l’Aermacchi ” Harley Davidson 350 del 1970. Non solo santità sul traghetto, ma anche un po’ di seduzione con una donna greca in costume tradizionale che ha augurato Calispera, una buona serata, al viaggiatore ferrandinese. La foto ricordo ci sta.



Poi lo sbarco a Rodi e un bagno ristoratore prima di pernottare a Faliraki ci sta…