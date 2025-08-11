Dopo New York a Toronto per promuovere Ferrandina tra i ferrandinesi

Archiviata la missione da 6600 chilometri lungo la Route 66, https://giornalemio.it/viaggi/missione-compiuta-luciano-e-la-lodola-re-e-regina-della-route-66/, e con l’articolo primo nella classifica dei 10 più letti nella filiera social di giornalemio.it la coppia ferrandinese, centauro e moto, composta da Luciano Loizzo e dalla sua Moto Guzzi ” Lodola” 235 GT del 1960 con targa brindisina…, si appresta a raggiungere la ”Grande Mela” – New York – e poi Toronto. Quella popolosa metropoli canadese dove i compaesani di ” F’rrannin” lo attendono a braccia aperte. E lì Luciano srotolerà quello striscione consegnatogli del sindaco Carmine Lisanti nel luglio scorso per promuovere la città aragonese, grazie all’ennesima impresa del centauro di casa. Accadrà a ridosso di ferragosto o giù di lì.



Ma prima, come dimostrano le foto, un saluto a Chicago – dal cielo grigio e inquinato- con visite al Centro Culturale, alla ”city” degli affari ( c’è anche il palazzone della filiera Trump) e con gli incontri della simpatia contagiosa, che Luciano conquista con un sorriso e con l’immancabile selfie. Naturalmente spazio al cibo. Da parte gli ipercalorici hot dog e via elencando, dalle patate al pollo fritto con tutta una serie di salse che intasano il carburatore…, ecco un piatto di spaghettoni? ai frutti di mare con l’accompagnamento di frittelle. Pane e pasta ferrandinesi a Toronto. E doppia razione, Luciano, è di buona forchetta e si vede…

