Domenica a Tricarico con il Circolo Radici

Nel paese reso noto dal sindaco poeta Rocco Scotellaro, con la tradizione del Carnevale che comincia con la festa di Sant’Antonio Abate e con una storia che affonda nelle radici di culture e presenze diverse con una visita organizzata, per domenica 12 ottobre, dal Circolo Radici di Matera in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Tricarico. E a far da guida sarà l’assessore alla cultura, che condurrà gli ospiti alla scoperta del patrimonio culturale tricaricesi.



IL COMUNICATO STAMPA

ll Circolo Radici ha iniziato una serie di visite conoscitive ai paesi della Provincia di Matera, così ricchi di storia e cultura, in collaborazione con i singoli Comuni.

La prima visita sarà a Tricarico

Domenica 12 ottobre il Circolo Radici ed il Comune di Tricarico hanno organizzato un incontro finalizzato alla conoscenza della cittadina, che, come è noto, è ricca di storia e cultura. La visita sarà guidata dall’assessore comunale alla cultura.

Programma:

Incontro presso la piazzetta della torre normanna, ore 9.30.

Visita alla mostra permanente su Rocco Scotellaro del Maestro Nicola Lisanti

Visita alla torre normanna e castello

Visita al palazzo ducale

Visita alla Rabatana

L’invito è aperto ai soci e non e chi desidera partecipare all’evento culturale dia conferma per Whatsapp al seguente numero 3356176650