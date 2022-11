Dallo zio ”Ho” alle torri Petronas le impressioni di viaggio di Piero

Da un po’ è in pensione e appena puo’, per motivi di famiglia e per diletto, raggiunge l’altro capo del mondo e in particolare il Sud Est asiatico che lo ha colpito non poco, ma quanto a viverci preferisce le stagioni del caldo freddo del BelPaese…come quelle che si alternano a Matera. Piero Centolanza che, come riportato in altro servizio si diletta a scrivere di storie della lotta ”proletaria” del Sud, https://giornalemio.it/satira/la-giustizia-di-santantonio-fini-al-bar/, è rientrato da poco dalla vacanza di un mese.



E ci ha raccontato cosa lo ha colpito di regni e repubbliche, tra lasciti coloniali e investimenti della arrembante economia cinese, tra petrolio, risorse, bambù, preghiere di monaci buddisti, canali naviagabili e un brulichio di umanità che nella gran parte dei casi vive di poco e da poco gode di alcuni benefici e dei guasti della civiltà dei consumi. Merito della filiera del petrolio, come accade in Malesia ,una nazione che comprende parte della penisola malese e dell’isola del Borneo. Un’isola che con Sumatra ci ricorda le avvenute salgariane di pirati e di Sandokan ”la tigre della Malesia”. Una terra dove convivono le culture malese, cinese, indiana ed europea. La capitale, Kuala Lumpur, oltre agli edifici coloniali e grattacieli come le Torri Petronas, alte 451 metri. Primato che hanno perso nel 2010 con la realizzazione a Dubai del Burj Khalifa, alto 828 metri. Potenza del petrolio o dei petrodollari come portano ”a sintesi” gli addetti ai lavori. E in Malaysia o Malesia come la chiamano in Italia è un aspetto che ha colpito il nostro viaggiatore. ” L’economia è legata al petrolio, ai petrodollari – dice Piero. I capitali sono cinesi, ma idee e progettualità sono occidentali. E’ il caso delle torri Petronas, realizzate nel 1998 su progetto dall’architetto americano, di origini argentine Cesare Pelli. Un simbolo di ricchezza che contrasta con l’arretratezza della popolazione. Un po’ di civiltà è arrivata, però i malesi o malesiani si vede che sono outsider rispetto ai capitali cinesi che ormai sono presenti un po’ ovunque”. Costo della vita basso, con beni dai prezzi diversi.” Il Costo della benzina? davvero contenuto (0,44 euro).



E veniamo alla cucina locale. Piero non scantona…e gli spaghetti al pomodoro, sono stati una rinuncia per un mese. ” Ho mangiato frutta, buona. . Per dissetarsi noci di cocco, caffè se lo chiedi te lo danno. Riso buono a iosa. Molta birra e buona. Nel complesso il cibo del sud est asiatico a me non piace, ma è un giudizio soggettivo”. Da vedere? Senz’altro templi, edifici coloniali, mercatini,intrattenimenti di domenica, spettacoli con ballerini. Attenzione alla medicina tradizionale. Ha tratto benefici dai massaggi (il thailandese è altro…) tant’è che ne ha tratto benefici alle articolazioni . Centolanza offre altri spunti, partendo dal cognome. Ci ricorda temi e pensieri dal grande timoniere ” Mao Tze Tung”, per via di quel ”Cento” per la campagna di liberalizzazione dei Cento fiori (1956-1957)e lanza, per quella ”lenza” che ricorda il proverbio cinese “Dai un pesce a un uomo e lo nutrirai per un giorno. Insegnagli a pescare e lo nutrirai per tutta la vita” .



E Piero, quattro anni fa, è stato in Vietnam nella capitale Ho chi min (ex Saigon), che ha una piazza grandissima e in fondo la statua de zio Ho, come lo chiamavano in Occidente durante la protesta del 1968. ” Fu una visita emozionante- dice Piero, con fierezza e nostalgia- che mi ricorda le battaglie di piazza su tanti temi”. E con il pugno chiuso, da Marx a Lenin, da Mao a Ho chi min.

Il protagonista della rivoluzione vietnamita e fondatore e presidente della Repubblica Democratica del Vietnam aveva trovato una relazione tra l’internazionalismo proletario, sul quale si impegnava il popolo marxista e gli insegnamenti di Confucio, sulla fratellanza degli uomini di quattro oceani. E poi le contraddizioni delle democrazie liberali, con le contraddizioni di razzismo e il colonialismo. Il resto è storia d’oggi con le contraddizioni esplose con la globalizzazione e le guerre economiche, che vedono fronteggiarsi su scacchieri diversi ( Sud est asiatico compreso) grandi potenze come Usa e Repubblica popolare cinese con gli alleati di turno. Lo zio ”Ho’ aveva ragione…



Vietnam- Da Nang la baia delle scimmie



un mercato a Ho jang in Vietnam



Una cerimonia religiosa a Bangkok /Thailandia)