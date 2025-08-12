Dalla Route 66 alla Route 6 fino a New York dove visse Maria Barbella. E Luciano incontra i ”Kennedy”

Non sono gli eredi di generazioni di quella famiglia ”matriarcale” portata avanti e con non poche sofferenza da Mamma Rose, che ebbe la gioia e l’amarezza di vedere e di perdere John e Robert ex presidenti degli Stati Uniti d’ America, ma la somiglianza di Marie e Cris incontrati a colazione a Chicago ci sta tutta… Per Luciano Loizzo è un ricordo che si porterà dentro tra le curiosità del viaggio da Ferrandina a Toronto lungo la leggendaria Route 66 e ora, per raggiungere New York, la Route 6…Una strada a una cifra, con buche e semafori, ma altro paesaggio. Per la Lodola Moto Guzzi Gt 235, che va a benzina americana ( con quanti ottani?) è la dimensione giusta per gustarsi il paesaggio, quasi silenzioso come quello della collina e della montagna materana dove è Ferrandina in Basilicata.



Ma qualcosa di Ferrandina a New York, nei dintorni di Manhattan c’è, ricordano la tragedia di Maria Barbella, giustiziata sulla sedia elettrica con l’accusa di omicidio nel 1895. La storia ha chiarito ogni cosa e la sua vicenda ha ispirato un lavoro teatrale replicato con successo in Italia e all’estero dalla Compagnia ferrandinese Senza teatro. A Luciano l’invito, a New York, a ricordarsi di portare un fiore su uno dei luoghi frequentati da Maria ”La ferrandinese”.



DAL DIARIO DI VIAGGIO DI LUCIANO LOIZO

14a tappa, oggi lunedì 11 agosto, pullman-fraz. Di Chicago- Bryan, km fatti 290.00, dopo un week end , particolare a Chicago con gli amici Marie e Cris.., io vedo la somiglianza con i Kennedy, grazie ancora, ho ripreso a macinare …miglia verso New York, che dire paesaggio piatto, strada sempre dritta, villette e prati , che non finisco mai, si coltiva gran turco e mi sembrano…fagiolini, verso la fine qualche goccia d’acqua, mah niente di che, sto facendo la route 6, tipo la 66, anche qui buche e semafori che non finiscono mai, comunque fermarsi nei motel dei paesini è più veloce e caratteristico, e bnt Buona Notte .

