Crema e Sospiri…per la coppia di centauri diretti a Gavdos

A raccontarla non ci si crederebbe ma un gemellaggio dell’arte bianca tra Ferrandina, città dei “sospiri” e di Luciano Loizzo, e “Crema” città natale di Francesco Fiorini, ci sta tutto quando i due centauri completeranno i 6600 chilometri e le 26 tappe del tour che li stanno portanto a Gavdos, la parte più a sud dell’ Europa,e poi lungo la dorsale Adriatica. L’arte pasticcera c’entra per via di un incontro tra italiani e, gratta gratta. Anzi, assaggia assaggia, si trovano contatti e ricordi con crema, con le mamme che sanno prepararle con cioccolato, chiare d’uova, ricotte e altri ingredienti. Una torta alla ”crema” di ”sospiri” la si può preparare, magari per un gemellaggio tra Ferrandina e Crema, vista la comune passione per viaggi su moto d’epoca di Luciano su Moto Guzzi ”Lodola” 235 GT del 1960 e di Francesco su Aermacchi Harley Davidson 350 del 1970. Spumante per i convitati e benzina miscelata per le nonne a due ruote. Luciano e Francesco,intanto, sono arrivati a Sfakia. “E.se tutto va bene domani dovremmo approdare a Gavdos…traghetti permettendo” precisa Luciano.



“Abbiamo fatto la costa sud di Creta- racconta il centauro ferrandinese. partendo da Palaekola approdando nei vari porticcioli fino a Sfakia, acque cristalline e durante il viaggio..capita di incontrare degli italiani..di dove siete..di Padova..ma va..una di loro la mamma era di dove..mah ..di Crema…il mondo è piccolo..dai posti belli bellissimi ..ci si incontra anche un elicottero che fa rifornimento di acqua per un incendio”. Acqua e fuoco e tanto gas alle moto per raggiungere la meta e per Luciano e Francesco il meritato riposo alla Taverna…