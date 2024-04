Con Gustavo al Cai per raccontare il Vietnam

Gustavo Marotta, socio del CAI di Matera, racconterà il suo viaggio in “Vietnam: il Paese, la gente, la storia” con il supporto di materiale audiovisivo, lunedì 15 aprile, alle ore 19 presso la sezione del Club Alpino in Via la Croce 1. E c’è attesa per quello che racconterà, farà vedere, stimolando, immaginiamo, la fantasia e la voglia di raggiungere quel paese lontano del quale abbiamo parlato nel servizio https://giornalemio.it/viaggi/un-materano-in-vietnam-tra-memoria-e-tanto-cuore/ . Da Matera ad Hanoi , Saigon ( Ho chi min) e ritorno.

.