Con gli ”Occhi di Dio” prosegue tour in moto di Luciano e Francesco

…I due centauri che hanno fatto tappa alla cava di Prohodna, a 120 chilometri da Sofia ( Bulgaria) per ammirare due grandi ”lucernai”naturali sulla sommità di quella grande caverna, noti come gli ”occhi di Dio’.



E quella visione è benaugurante per il viaggio cominciato da Ferrandina il 16 luglio scorso, che ha raggiunto Gadvos nell’isola di Creta, la parte più a Sud dell’Europa, e prosegue- dopo la rinuncia a Istanbul ( Turchia) per motivi di opportunità – a nord Est.Il passaggio in Bulgaria, provenienti da Gabrovo, alla Cava degli occhi di Dio, è stato preceduto dal transito alla frontiera in Serbia e in poco tempo. Tutta un’altra cosa, rispetto ai tempi lunghi e alla miriade di controlli tra Grecia e Turchia…



” Noi- di Luciano Loizzo- l’abbiamo passata con l’amico Francesco Fiorini da Crema in poco tempo: circa 1 ora. E’ stata abbastanza celere con i doganieri di frontiera. All’ingresso in entrata in Bulgaria c’era una fila di circa 7-8 km, l’abbiamo scampata, comunque siamo passati in Serbia a Pirot. Percorsi circa 330 km. La Città di Sofia l’abbiamo saltata, perché siamo in ritardo nel raid programmato, e quindi alla prossima, guidando nella parte alta dei Balcani. Ci siamo fatti una.. scorpacciata di curve, il traffico dove andiamo..noi è zero, inesistente. A volte abbiamo rischiato anche di perderci. Ma nulla è impossibile con le nostre affidabili Guzzi 235 Gt Lodola del 1960 e la Aermacchii Harley Davidson 350 del 1970. E nonostante una temperatura media era dai 27 ai 30 gradi”. Scorpacciata? Anche a tavola con un piatto di pasta al nero di seppia con formaggi..

