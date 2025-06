Con Agnoloni a Matera le rivelazioni del viaggio

Lo scrittore, traduttore e blogger fiorentino sarà martedì 24 giugno a Matera, alle 19.00,presso la Libreria dell’Arco per presentare l’ultimo lavoro ”Le rilevazioni del viaggio”, del quale riportiamo una breve sintesi presa dal web. Con lui dialogheranno due viaggiatori della sostenibilità alternativa come Gustavo Marotta e Cosimo Buono del Club Alpino di Matera. Passate parole e buon ascolto. Poi in viaggio..

libreria dell’Arco Gustavo Marotta

IL LIBRO

Le rivelazioni del viaggio. Piccoli attimi di perfetta chiarezza lungo il cammino

di Giovanni Agnoloni

(in uscita il 14 febbraio 2025 per Ediciclo Editore)

Collana “Piccola filosofia di viaggio”

pp. 96

(disponibile anche nel formato ebook)

A chi non è capitato, viaggiando, di vivere momenti di inattesa illuminazione? Attimi di perfetta chiarezza in cui un paesaggio, un ambiente, una musica, una compagnia o altro, tutt’a un tratto si manifestano senza filtri, come un dono inaspettato che rimuove ogni velo e permette di scorgere la “nuda verità” delle cose. In questo libro intendo soffermarmi su varie esperienze simili, arrivando forse a spiegare il segreto del Wanderlust, l’insaziabile “voglia di altrove” che accende tanti amanti delle esplorazioni del pianeta. Senza queste epifanie, in fondo, non ci sarebbero i viaggi, perché è grazie a esse che nasce il sogno stesso dell’altrove. Così il viaggiare diventa non solo una modalità di conoscenza del mondo, ma anche e soprattutto di sé stessi.