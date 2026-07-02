Ci sono comuni lucani accessibili ai visitatori solo con l’ospitalità diffusa. Eccoli, con i dati 2025.

Non solo Matera e le Dolomiti lucane. Esiste una Basilicata meno conosciuta, fatta di borghi arroccati, paesaggi ionici e tradizioni rurali dove spesso non esistono strutture ricettive tradizionali e in cui Airbnb rappresenta addirittura l’unica possibilità di soggiorno per i viaggiatori. Secondo l’Osservatorio sul Turismo Diffuso in Italia realizzato da The European House – Ambrosetti per Airbnb, oltre 680 comuni italiani sono accessibili ai visitatori esclusivamente grazie all’ospitalità diffusa. In Basilicata questo modello contribuisce a portare turismo nell’entroterra e nelle aree meno battute della regione: nel 2025 gli ospiti Airbnb hanno generato 1 milione di euro di PIL nei comuni lucani con meno di 30.000 abitanti. Dai borghi del Potentino alle colline materane, sono i piccoli comuni lucani a raccontare meglio di tutti l’impatto dell’ospitalità diffusa sul territorio. Tra quelli con meno di 5.000 abitanti, Paterno guida la classifica per spesa turistica generata dagli ospiti Airbnb, con oltre 40.000 euro nel 2025. Seguono Pietragalla e Trivigno, entrambi nel Potentino, e Tricarico, antico centro normanno considerato uno dei borghi più belli della Basilicata. Tra le altre località protagoniste figurano Pomarico, Grassano, Rotondella, Colobraro, Acerenza e Grottole. Proprio da Pomarico arriva la storia di Stefania, host Airbnb da un anno, che dopo oltre vent’anni a Bologna ha scelto di ricominciare, aprendo la Residenza Agave nel centro storico del borgo. In poco tempo ha già accolto ospiti da Francia, Canada, Stati Uniti, Germania, Argentina, Corea del Sud e Giappone. Le ricerche su Airbnb per Pomarico sono cresciute del +47% tra il 2023 e il 2025. «Chi arriva qui trova qualcosa che spesso manca altrove: la tranquillità, la natura e il tempo per guardarsi intorno», racconta. A seguire il comunicato stampa con tutti i dati, la classifica dei comuni lucani con meno di 5.000 abitanti che più beneficiano della spesa turistica generata dagli ospiti Airbnb.

Oltre i Sassi di Matera: la Basilicata nascosta che puoi scoprire solo grazie agli host Airbnb

Milano, 2 luglio 2026 – “Oltre ai celebri Sassi di Matera, la Basilicata custodisce un mondo di borghi arroccati, Dolomiti lucane e paesaggi iconici che pochi viaggiatori raggiungono. Si tratta di comuni con meno di 30.000 abitanti privi di strutture ricettive tradizionali che, grazie agli host Airbnb, possono oggi accogliere visitatori provenienti dall’Italia e dal mondo: nel 2025, il PIL

complessivamente generato dai turisti Airbnb nei Comuni lucani con meno di 30.000 abitanti è stato pari a 1 milione di euro.

Una realtà che riflette quanto evidenziato dall’Osservatorio sul Turismo Diffuso in Italia, realizzato da The European House – Ambrosetti per Airbnb, secondo cui l’80% delle aree che ospitano siti UNESCO si trova in comuni di piccole dimensioni. In aggiunta, in oltre 680 luoghi che custodiscono alcune delle eccellenze italiane, Airbnb rappresenta addirittura l’unica opportunità di soggiorno disponibile, contribuendo a rendere accessibili territori e bellezze che altrimenti rischierebbero di

restare invisibili e fuori dai radar dei viaggiatori.

Tra questi figurano anche alcuni dei piccoli comuni lucani che più beneficiano dell’arrivo di viaggiatori grazie alla piattaforma. In testa si trova Paterno, in provincia di Potenza, dove gli ospiti Airbnb hanno generato nel 2025 oltre 40.000 euro di spesa turistica sul territorio, seguito da Pietragalla e Trivigno, entrambi nel Potentino.

Ecco la classifica dei comuni lucani, sotto i cinquemila abitanti, primi per spesa turistica generata dagli ospiti Airbnb:

Comune Spesa turistica totale (2025)

1 Parterno (PZ) 40.092 €

2 Pietragalla (PZ) 9.656 € 3 Trivigno (PZ) 7.174 €

4 Tricarico (MT) 6.487 €

5 Pomarico (MT) 6.248 €

6 Grassano (MT) 6.110 €

7 Rotondella (MT) 4.650 €

8 Colobraro (MT) 2.519€

9 Acerenza (PZ) 2.410 €

10 Grottole (MT) 2.336 €

Tra le località in classifica si distinguono Tricarico, antico centro normanno considerato uno dei borghi più belli della Basilicata, Acerenza, sede di una delle cattedrali romaniche meglio conservate del Sud Italia, e Rotondella, affacciata sul golfo di Taranto con vista sulle coste calabresi.

L’esempio di Pomarico: Stefania e il nuovo inizio nel cuore della collina materana Nel cuore della collina materana, a pochi chilometri da Matera – Patrimonio UNESCO – Pomarico custodisce un’identità autentica fatta di vicoli, tradizioni e panorami sulla gravina. Le ricerche su Airbnb per il comune sono cresciute del +47%2 tra il 2023 e il 2025, con ospiti che arrivano da ogni

parte del mondo. Qui Stefania, host Airbnb da un anno, ha scelto di ricominciare: dopo oltre vent’anni a Bologna, ha aperto la Residenza Agave trasformando un’abitazione nel centro storico in uno spazio di accoglienza. In poco tempo ha già accolto ospiti da Francia, Canada, Stati Uniti, Germania, Argentina, Corea del Sud e Giappone – molti attratti dai Sassi di Matera, altri rimasti per la tranquillità del borgo.

“Chi arriva qui trova qualcosa che spesso manca altrove: la tranquillità, la natura e il tempo per guardarsi intorno, che sono stati anche i miei motivi per restare. Puoi visitare Matera, andare al mare o scoprire i borghi vicini, ma anche fermarti semplicemente ad ammirare il panorama. E spesso è proprio questo che gli ospiti si portano a casa.” – Stefania, host Airbnb da 1 anno. Airbnb è stata fondata nel 2007, quando due host decisero di accogliere per la prima volta tre ospiti nella loro casa di San Francisco. Da allora, questa community è cresciuta e oggi conta oltre 5,5 milioni di host, che hanno accolto oltre 2,5

miliardi di persone in quasi tutti i paesi del mondo. Ogni giorno, gli host offrono spazi, esperienze e servizi unici,

consentendo agli ospiti di interagire con le comunità locali in un modo più genuino.”