Carri funebri da restaurare? Una passione cominciata dalla Basilicata

A raccontarla è la rivista ”Auto d’Epoca” di maggio 2024, nella rubrica ”Primo Piano’ che propone periodicamente storie, passioni, spesso uniche, originali di appassionati per veicoli d’epoca da utilizzare tutti i giorni o in certe occasioni…per raduni o eventi dedicati, come mezzi speciali, militari, di soccorso o per l’ultimo viaggio. E’ il caso del fiorentino Beppe Vetrano, del quale avevamo letto in passato sul sito https://www.gonews.it/2023/01/28/auto-funebri-epoca-peppe-vetrano/, che ha un occhio particolare per i ”carri funebri” e non solo. Lo spunto, come racconta nel servizio, venne da una Fiat 125 del 1969 carrozzata ” Forlano”, in livrea nera e con tutti gli accessori dei trasporti solenni. Un acquisto azzeccato, fatto nel 2017, con qualche comprensibile problema durante il viaggio- in relazione alla vetustà del veicolo- e poi il restauro.

(foto da GOnews)

” Dall’aprile 2018 a oggi- scrive Vetrano- è la mia compagna di scorribande e, perchè no, la mia preferita della collezione, anche perchè è nato tutto da qui”. E il resto è spiegato nel servizio con foto di altri carri funebri, a cominciare da uno splendido Fiat 1400 con i colori nero, viola e le dorature di dotazione. Passioni uniche che hanno amatori un po’ ovunque e raduni dedicati soprattutto nel centro nord. Al Sud nulla…Ma non si sa mai. Del resto la passione di Beppe è partita da Rivello.