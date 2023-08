Cambio, cambio…Arriba Arriba Luciano

Da Rimini a Casalbordino (Chieti), penultima tappa di avvicinamento sulla strada di casa. E con la temperatura che fa tracimare sudore, in cerca di frescura che Luciano Loizzo da Ferrandina troverà in Abruzzo. La sua MotoGuzzi Lodola 235 GT è consapevole delle sue potenzialità e sa che il traguardo è dopo un bel po’ di chilometri. Ma prima ha potuto apprezzare la maestria di artigiani- ingegneri del passato, con motore e inventiva nel sangue che continuano a strabiliare per quanto hanno fatto , ma con il rammarico che nessuno abbia potuto raccoglierne l’eredità’. ” Nella giornata di ieri- racconta Luciano- Mi sono fermato a Vigerano Mainarda (Ferrara)- dove c’è un signore anziano prossimo agli 80 anni,, che produce al tornio pezzi di ricambio per il Motom e, in particolare, modifiche alc ambio da 3 a 4,5 a sei marce. Una amicizia di lunga data tant’è che si è festeggiato con una bottiglia di spumante”. Lunga vita e ammirazione per quanto ha saputo fare, affiancato per un po’ da sua famiglia che, da quando ha lasciato, lavora come commessa in un supermercato. Un patrimonio di saperi che viaggia con i cambi orginali di un grande marchio italiano come il Motom. Che l’Italia della difesa del ”Made in Italy” si dia una mossa, a tutela di chi lavora sul campo, senza delocalizzare all’estero. Tradizione e innovazione vanno salvaguardati nei fatti.