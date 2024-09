Cagliostro e San Leone. Fra tortura e armi a San Leo

SAN LEO – Questi santi che fondarono le città sapevano cosa avrebbero lasciato? La storia, il mito e la leggenda vogliono che i cristiani Santo Marino e San Leone approdassero fra il Montefeltro e la Valmarecchia per evangelizzare ed edificare. Leone, che divenne vescovo, come si può capire dal sacello sempre aperto nelle viscere della Pieve di Santa Maria Assunta, pare si riunisse con i suoi primi proseliti in questa grotta – era il IV secolo – sopra la quale soltanto alcuni secoli dopo verrà edificato l’edificio di culto. San Leo, ovvero l’antica Mons Feretrius romana, fino all’arrivo del futuro santo dalla Dalmazia conosceva soltanto il culto di Giove Feretrio. Poi fu il tempo dei Goti, poi dei Bizantini, fino all’avvento dei Longobardi sconfitti soltanto dai francesi che donarono il borgo alla Chiesa; dall’anno Mille in poi, in omaggio al suo protettore e fondatore, la città fu denominata San Leo. La cittadina è stata cantata e visitata da Dante. Oltrepassata da san Francesco. Per diventare cella-tomba del conte di Gagliostro, al secolo Giuseppe Balsamo. Ma la visita delle stanze della Rocca dimostrano quanto il passato e anche il presente siano dedite alla guerra. Più di una stanza del Castello sono destinate a mantenere in vita la memoria degli strumenti di tortura lungamenti utilizzati. Quando nell’antico bastione e sotto l’egida del signore di turno a San Leo si sottoponevano i meno fortunati, vedi le tanto vituperate streghe come i poveri ubriaconi, a soprusi, maltrattamenti e abusi estremi prima di arrivare alla soglia estrema della morte. In fondo la cella di Cagliostro, che dalle segrete romane fu mandato a marcire in una stanzetta di 3 metri per 3 metri dalla quale era stato gettato da una botola (ché fino all’Ottocento la cella era priva della porta varcabile adesso) è l’esempio di dove si può arrivare nei confronti di una persona che si vuole prendere occasionalmente di mira. Cagliostro fu sbattuto in prigione dopo che era stato accolto, liberatosi dalle umili origini siciliane, nella corti d’Europa quale affiliato fra i più fascinosi alla tanto vigilata massoneria – l’ufficio turistico della Rocca propone decine di testi, al limite dell’apologismo, sulla massoneria: che in questa terra sembra essere tanto presente quanto discreta. Il salone delle armi moderne è gigante, invece.

NUNZIO FESTA