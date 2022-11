Caffè sospeso con la ”cuccumella” napoletana

Nella città partenopea, capitale del Regno delle due Sicilie e di un Mezzogiorno che continua a pagare il saccheggio, le repressioni delle forzature dello Stato Unitario- con il persistere di tutte le contraddizioni della questione meridionale- l’aroma del caffè non può che essere un rito da conservare. E da far assaporare anche a chi non può, con un caffè sospeso, pagato per un cristiano che si affaccia al bancone del bar… La ”cuccumella”, nota anche come ”ciucculatera”, nè è l’esempio di una tradizione che continua. Dapprima in rame, come quella della foto, poi in alluminio di dimensioni diverse e con una paziente tecnica di utilizzo, che prepara ”tazzulella” e cafè davvero unici, come ricordavano in alcune espressioni il grande Eduardo De Filippo e Pino Daniele. Poi l’avvento della Moka, inventata nel secolo scorso dall’imprenditore Bialetti e oggi le macchinette elettriche con cialde, grani e polvere. Altra cosa. Personalmente sono legato alla tradizione. Il borbottio della caffettiera e il vapore che inebriano la cucina, in attesa che l’ultima goccia di caffè finisca di uscire…sono una sensazione irripetibile. Merito di quella vecchia ”cuccumella” che continua a dispensare caffè sospesi tra i vicoli partenopei e incitamenti a uno scudetto per una squadra capolista.