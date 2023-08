Batteria, vino e tortelli…Luciano e Francesco tra i tornelli

Quelli della buona tavola, di un paesaggio fatto di tornanti e saliscendi che dalla Liguria li porterà in quel di Alba, dimenticando manubri e sellerie per una buona sedia del ristorante amico. E lunedì 31 luglio Luciano da Ferrandino e Francesco da Crema hanno fatto buon peso di portate, rinviando una eventuale dieta a settembre o giù di lì, con il carburante giusto (il vino) per sè e olio e benzina per le loro inarrestabili ( batterie a parte) per le loro Moto Guzzi Lodola 235 Gt del 1960 e Aermacchi Harley Davidson 350 del 1970. Con Francesco che ha potuto confrontarsi la sua cinquantenne con una Harley minorenne…



E così, con un pizzico di rammarico, dopo il tappeto rosso al festival del cinema di Cannese hanno dovuto steccare in quello della canzone italiana di Sanremo, ripiegando- e con tanta gioia-dall’ amico Paolo Roi Boerj, noto come ” il belloccio di Badalucco”, che – ha apprezzato Luciano- ci ha deliziato nel suo ristorante, decisamente chic, con antipasti,da leccarsi.. i baffi, dove ho mangiato un salmone a dadini con spezie, noci ed altro, tortellini-oni, con un sugo…’ da allisciarsi la pancia,immaginiamo.



Il tempo per un brindisi e con la sollecitazione di Francesco l’invito a darsi una mossa, per raggiungere Alba insomma bravo Paolo dobbiamo correre ..dice Francesco dobbiamo arrivare ad Alba dove sono ad attenderli gli amici Beppe e Natalia. Prima però occorre sostituire lo stimolatore di corrente, altrimenti la Lodola senza corrente non cammina.





Poi cena nel cuore delle Langhe, da due motociclisti buongustai Beppe e Natalia, con i quali si fa tardi tra ricordi, battute e brindisi con bicchierate di Barolo. E’ tutta benzina da mettere in corpo per una nuova tappa… A stasera