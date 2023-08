Batte forte il cuore di Luciano per l’Emilia Romagna

Luciano Loizzo da Ferrandina, in sella alla rampante e paziente Moto Guzzi Lodala 235 Gt del 1960 non poteva non passare per Mirandola, terra di motori nel Modenese, dopo 18 anni, e che ha trovato cambiata, patria del famoso Pico dalla memoria prodigiosa e di specialità come i maccheroni al pettine, zampone, polenta. E poi Rimini, lungo la riviera romagnola battuta dalle calamità ma che ha visto quel popolo fiero rialzarsi, rimboccarsi le maniche nella consapevolezza che ‘ Aiutati, che il ciel ti aiuta” visto il Governo, come accaduto per terremoti, alluvioni, frane in altre parti del Paese, hai tempi del ” Campa cavallo che l’erba cresce”.



Lo ha fatto dopo aver salutato fino all’uscita di Crema l’amico Francesco, con il quale ha condiviso il traguardo spagnolo di Finisterre, e i tanti amici che lo esortavano a gustare gelati e dolci e naturalmente a cena. Con amici pronti a fargli provare una K ( Kawasaki, immaginiamo,o Ktm ?) dopo la chiusura del ristorante. Ma la ”Lodola” mette le ali, come ripete lo slogan di una nota bevanda energetica e 60 chilometri in bergamasca per godere della compagnia di Sabri,Carlo,Cris,Santo,Robi,Ida ci stanno. Naturalmente tutti invitati a Ferrandina per la rimpatriata di settembre. Ma prima un altro pezzo di penisola per raggiungere casa…Piano piano con la piccola rossa che sà il fatto suo: largo, pista a una sessantenne pluridecorata.